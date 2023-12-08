７分鐘讓你了解國民法官是什麼.

【國民法官表決門檻】

魔鬼藏在細節裡，國民法官法中最重要的第83條中規定了表決的門檻，可以分成兩個部分：一個是針對有罪認定，一個是針對科刑（判多久）。

首先，針對有罪的認定要有「包含國民法官及法官雙方意見在內」達三分之二以上的同意才能決定。白話的意思就是，至少需要有6人同意認定為有罪，但是這6票不能全部都是國民法官，至少要包含1票職業法官。

其次，刑度的評議門檻則要以「包含國民法官及法官雙方意見在內」過半數的意見決定。但若是科處死刑，則是要包含雙方意見在內達三分之二以上同意才行。

但是，不像有罪無罪只有兩種選擇，刑度的選擇會比較多，所以若有些人認為要判15年、有些人認為要判12年、10年，每個都沒有超過半數同意，這樣要怎麼認定？所以在第83條就規定，這種情形要以「最不利於被告之意見，順次算入次不利於被告之意見，至達包含國民法官及法官雙方意見在內之過半數意見為止，為評決結果。」

舉例來說，假這9位法官中，有1位認為要判20年、3位認為要判18年、1位認為要判16年、4位認為要判10年。會先從最不利被告的開始算直到累積到過半（且當中要至少有一票是職業法官），這個例子中會以16年為評議結果。