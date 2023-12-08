７分鐘讓你了解國民法官是什麼.

【國民法官法】
研擬了許久，終於在日前（109年7月22日）由立法院三讀通過了《國民法官法》，將會在2023年開始施行，以下跟大家一起來看看這部新的法規。
【什麼是國民法官？國民法官要做什麼？】
目的是要增進民眾對司法的瞭解及信賴、也為了反映國民正當的法律感情，在特定的刑事案件由「3位法官及6位國民法官」組成國民法官法庭，共同進行審判。
【誰可能成為國民法官？】
年滿23歲，且在地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上的中華民國國民，由直轄市、縣(市)政府每年隨機抽選。 但是還是有一些條件限制，譬如不能被褫奪公權、受監護宣告或者有刑案尚未確定等；也不能是法官、檢察官、律師、法律系教授或是警察、軍人、民代等職業（詳見第13~15條）。所以吉律已經跟國民法官無緣啦～
【什麼案件會有國民法官參與？】
若被起訴的罪名為最輕本刑10年以上有期徒刑罪、或是因故意犯罪而發生死亡結果的案件，除了少年刑事案件與毒品案件以外，將來會有國民法官參與審判。 細看條文可以發現，有許多眉眉角角值得留意！
【國民法官表決門檻】
魔鬼藏在細節裡，國民法官法中最重要的第83條中規定了表決的門檻，可以分成兩個部分：一個是針對有罪認定，一個是針對科刑（判多久）。
首先，針對有罪的認定要有「包含國民法官及法官雙方意見在內」達三分之二以上的同意才能決定。白話的意思就是，至少需要有6人同意認定為有罪，但是這6票不能全部都是國民法官，至少要包含1票職業法官。
其次，刑度的評議門檻則要以「包含國民法官及法官雙方意見在內」過半數的意見決定。但若是科處死刑，則是要包含雙方意見在內達三分之二以上同意才行。
但是，不像有罪無罪只有兩種選擇，刑度的選擇會比較多，所以若有些人認為要判15年、有些人認為要判12年、10年，每個都沒有超過半數同意，這樣要怎麼認定？所以在第83條就規定，這種情形要以「最不利於被告之意見，順次算入次不利於被告之意見，至達包含國民法官及法官雙方意見在內之過半數意見為止，為評決結果。」
舉例來說，假這9位法官中，有1位認為要判20年、3位認為要判18年、1位認為要判16年、4位認為要判10年。會先從最不利被告的開始算直到累積到過半（且當中要至少有一票是職業法官），這個例子中會以16年為評議結果。
�【上訴到二審的案件怎麼處理？】
原則上國民法官只會在一審時參與審判，如果案件經過上訴，在第92條中規定，關於事實的認定，要原本一審的判決有違背經驗或是論理法則、且顯然影響到判決的時候，第二審法院才能撤銷改判。但是原本國民法官參與時的刑度決定並沒有特別規定，也就是說如果國民法官的判決到了二審被撤銷改判，刑度認定的部分就不拘束二審法院了。
不過，為了避免上到二審依法能撤銷改判時會導致觀感不佳，法規中也有提到「上訴審法院應該要本於國民參與審判制度之宗旨，妥適地行使審查權限」這種宣示性的規定。整體來說，國民法官的目的是為了讓民眾能夠接近瞭解法院審判工作，也期待未來國民法官上路後的實際運作，能夠提升民眾對司法的信賴。