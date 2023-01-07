卡奴救星！「消費者債務清理條例」是什麼？誰適用？律師告訴你....

【沒申報到的債權，要不要還？】

依據消債條例的規定，在更生或清算程序走完之後，債務人的債務就一筆勾消、不用再還錢了。實務上就會有這樣的問題：要是債務人在程序中沒有向法院把所有債權人列出，或者是債權人自己沒有申報債權導致最後拿不到錢，怎麼辦？此時就要去看到底債務人漏掉債權、債權人沒有申報債權，是不是屬於「不可歸責」的情形，若是自己屬於可歸責的情形，那麽就得自己乖乖吞下去，不要再抱怨了。 實務上承認「不可歸責」的情形有，如：債權人長期旅居國外、因案在監或有其他足認債權人根本無法知道應去申報債權的情況下（債權人此時不可歸責），債務人仍需要對債權人依法院認定的更生條件還款（臺灣高等法院民事判決109年度上字第1034號）；債務人「不可歸責」事由的方面實務上有：債務人依照金融聯合徵信中心的報告申報債權，但報告中漏列某債權人，法院認定債務人既然已經是依照聯徵中心所列之債權人，那債務人在欠錢無數、債權人也無數的情況下，沒有記起那個被漏列的某債權人，也算是不可歸責於債務人的情形，因此債務人不用再對該漏列的債權人還款（臺灣宜蘭地方法院民事小額判決102年度宜小字第147號）。 看到這邊，大家應該跟小編一樣覺得⋯⋯消債條例好複雜⋯⋯。但是完成條例的更生或清算程序，確實能夠協助債務人揮別過去的債務，不過最好的情形，當然是希望大家都不要用到啦！