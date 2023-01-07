卡奴救星！「消費者債務清理條例」是什麼？誰適用？律師告訴你....

【還不出錢了⋯⋯怎麼辦！？】
欠錢還錢，天經地義，但卻常常遇到欠錢的人（債務人）還不出錢、借錢給別人的人（債權人）拿不回錢的窘境。在這樣無力償還債務的情況下，或者是就快還不出錢的情況下，要怎麼辦呢？其實我國有「消費者債務清理條例（下稱消債條例）」協助解決這樣的困境。
【消債條例程序給誰用？】
消債條例第2條規定了適用對象，一種是五年內未從事營業活動的人，或者是有從事營業活動，但營業額每月平均小於20萬元者。在債務清理上，本條例規定了兩種程序，一種是更生程序（第42條以下）、另一種是清算程序（第80條）以下。更生程序是給債務總額1200萬元以下、有還款能力而且需要提出還款方案者；清算程序適用於沒有還款能力的人，法院會在保障債務人基本生活的情況下，將該債務人的財產拿出來變賣，並將變賣的錢還給債權人。如果債權人當中有包含金融機構，必須要和金融機構先進行調解或協商，不成立之後才可以向法院聲請更生或清算（所以如果債權人沒有金融機構的情況下，就可以直接向法院聲請更生或清算）。
【沒申報到的債權，要不要還？】
依據消債條例的規定，在更生或清算程序走完之後，債務人的債務就一筆勾消、不用再還錢了。實務上就會有這樣的問題：要是債務人在程序中沒有向法院把所有債權人列出，或者是債權人自己沒有申報債權導致最後拿不到錢，怎麼辦？此時就要去看到底債務人漏掉債權、債權人沒有申報債權，是不是屬於「不可歸責」的情形，若是自己屬於可歸責的情形，那麽就得自己乖乖吞下去，不要再抱怨了。 實務上承認「不可歸責」的情形有，如：債權人長期旅居國外、因案在監或有其他足認債權人根本無法知道應去申報債權的情況下（債權人此時不可歸責），債務人仍需要對債權人依法院認定的更生條件還款（臺灣高等法院民事判決109年度上字第1034號）；債務人「不可歸責」事由的方面實務上有：債務人依照金融聯合徵信中心的報告申報債權，但報告中漏列某債權人，法院認定債務人既然已經是依照聯徵中心所列之債權人，那債務人在欠錢無數、債權人也無數的情況下，沒有記起那個被漏列的某債權人，也算是不可歸責於債務人的情形，因此債務人不用再對該漏列的債權人還款（臺灣宜蘭地方法院民事小額判決102年度宜小字第147號）。 看到這邊，大家應該跟小編一樣覺得⋯⋯消債條例好複雜⋯⋯。但是完成條例的更生或清算程序，確實能夠協助債務人揮別過去的債務，不過最好的情形，當然是希望大家都不要用到啦！