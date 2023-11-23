你該知道「三倍券」的兩三事.

【三倍券的性質是什麼？】
年底即將到來，大家的三倍券花完了嗎？三倍券的使用期限是到2020/12/31，但是三倍券是民眾用1000元換來的，所以曾經出現過三倍券是否應該跟「禮券」一樣不能限使用時間、或是可以沒用完是否應該可以退款的質疑。
��【三倍券不是禮券】
首先，針對一般禮券雖然有制定《商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項》，但此規範明年年初才會正式生效，且這樣的規定是基於消保法而來，而主要是為了規範「企業經營者」與「消費者」之間的「消費關係」。
然而，發放三倍券的法源依據，是來自《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第9條的規定，由法律授權行政機關制定「振興政策」。此種振興政策的性質是國家與人民之間的關係，與消費關係不同，所以三倍券性質上和禮券是不一樣的，不受到禮券相關規定的限制。
【三倍券是一種行政處分】
行政處分簡單來說是指行政機關對具體事件行使公權力、發生法律效果的行為，例如開罰單、核發建照、發放育兒津貼等等。而行政處分有時候會有「附款」，常見的比如說附期限、附條件、附負擔等。
以三倍券為例，基本上人民需要支付1000元現金，才能獲得向政府換取3000元面額振興券的資格，這當中「先支付1000元現金」就是獲得行政處分的一種「條件」。
也因為發放三倍券的這個政策，性質上屬於行政處分，目的在於「能適時刺激消費」，所以政策的內容譬如使用方法、不找零、有定期限等等，是行政機關可以在法律授權的範圍內制定規則的。
其實三倍券最主要的目的就是為了促進消費、振興經濟，因此才會限制使用期限讓大家可以集中消費、發揮最大效益，大家趕快確認看看身邊還有沒有沒用完的三倍券吧！