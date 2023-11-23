你該知道「三倍券」的兩三事.

【三倍券是一種行政處分】

行政處分簡單來說是指行政機關對具體事件行使公權力、發生法律效果的行為，例如開罰單、核發建照、發放育兒津貼等等。而行政處分有時候會有「附款」，常見的比如說附期限、附條件、附負擔等。

以三倍券為例，基本上人民需要支付1000元現金，才能獲得向政府換取3000元面額振興券的資格，這當中「先支付1000元現金」就是獲得行政處分的一種「條件」。

也因為發放三倍券的這個政策，性質上屬於行政處分，目的在於「能適時刺激消費」，所以政策的內容譬如使用方法、不找零、有定期限等等，是行政機關可以在法律授權的範圍內制定規則的。

其實三倍券最主要的目的就是為了促進消費、振興經濟，因此才會限制使用期限讓大家可以集中消費、發揮最大效益，大家趕快確認看看身邊還有沒有沒用完的三倍券吧！