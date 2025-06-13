離婚的破綻主義：在婚姻中誰有權決定結束關係？.

【不愛了，能成為離婚的理由嗎？】
藝人謝和弦日前與妻子Keanna鬧翻，大方認愛直播主莉婭，除了高調和新歡放閃外，謝和弦也以「特急件」向法院訴請離婚。常聽大家說，在一起是兩個人的決定，而分手卻是一個人說了算，但這種邏輯能不能套用在婚姻制度中呢？
【我不愛了，能離婚嗎？】
目前離婚方式主要有兩種──協議離婚與裁判離婚，前者指的是雙方坐下來討論離婚協議書，條件談好後經過一定程序再到戶政事務所登記；後者則適用兩邊沒辦法好好談的情況，那就要去打離婚官司、讓法院處理。
按照民法規定，有幾種狀況可以離婚，像是對方重婚、坐牢一定時間以上等等，但如果沒有這些情形呢？那就要看有沒有「難以維持婚姻」的重大事由。
關於難以維持婚姻的理由到底要多重大，大概就是10個人中有9個半都認為「挖塞！這太扯了，他們怎麼還沒離婚？」的程度才夠，而且在台灣還有個限制，就是提起離婚的人要是犯錯比較「小」的一方才行。
【謝和弦能離婚嗎？】
而什麼是破綻主義呢？指的是當婚姻出現了重大破綻，就讓法院可以允許裁判離婚的運作模式。單純的破綻主義，是不去思考破綻是誰造成的，只要有了破綻，就是離婚的原因。
而因為臺灣的法規多了一個限制，所以我們的制度其實加入了有責主義的破綻主義，不是純粹破綻主義，也就是說對於婚姻中犯錯較大的一方是沒辦法離婚的。從這個角度來看，謝和弦若要提起裁判離婚，勝訴的機率是比較低的。
【破綻主義在想什麼？】
破綻主義強調的是婚姻的維持是要兩方「一起」努力才能夠達成，而今天有一方不願意了，那麼無論犯錯的是誰，這段婚姻都可以被終結。至於怎麼追究犯錯，那是配套制度的問題。
但讓我們想像一個狀況，今天我被戴了綠帽子，隔天另一半拿著起訴書去法院主張要離婚，原因是「自己出軌」，這是合情合理的嗎？所以是否採納破綻主義一直都是一個很多爭論的議題。
我認為破綻主義的想法是值得參考的，婚姻不一定是愛情的墳墓，但離婚過程中各種談不攏的細節卻往往造成愛情「屍變」，讓兩人困在有名無實的婚姻中繼續纏鬥，最終遲遲無法開展人生中新的一頁；當「無法離婚」變成雙方的夢魘，原本是為了實現「幸福」的婚姻制度，最後反倒讓許多人陷入了更深的不幸。
以謝和弦的狀況來說，我認為儘管離婚或許對兩個人是最好的，但不代表過錯要被原諒，Keanna若是不服，應該透過像侵害配偶權等管道求償，讓對方去面對自己的問題。而在立法上也應該針對賠償金額明確設定客觀標準，讓法律真正地去保護婚姻中受傷的人。