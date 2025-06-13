離婚的破綻主義：在婚姻中誰有權決定結束關係？.

【我不愛了，能離婚嗎？】

目前離婚方式主要有兩種──協議離婚與裁判離婚，前者指的是雙方坐下來討論離婚協議書，條件談好後經過一定程序再到戶政事務所登記；後者則適用兩邊沒辦法好好談的情況，那就要去打離婚官司、讓法院處理。

按照民法規定，有幾種狀況可以離婚，像是對方重婚、坐牢一定時間以上等等，但如果沒有這些情形呢？那就要看有沒有「難以維持婚姻」的重大事由。

關於難以維持婚姻的理由到底要多重大，大概就是10個人中有9個半都認為「挖塞！這太扯了，他們怎麼還沒離婚？」的程度才夠，而且在台灣還有個限制，就是提起離婚的人要是犯錯比較「小」的一方才行。