網友偏激言論！小燈泡媽媽提告引發恐嚇罪疑慮？

【怎樣會成立恐嚇罪？】

所謂的｢恐嚇｣，是指有人對特定他人預告通知，未來會對他的生命、身體、自由、名譽、財產不利，讓人心生畏懼感到害怕，並且恐嚇的內容是人力所能支配，例如殺人、打人或po裸照，如果是借助神怪之力，例如咒罵別人會有報應，就不算恐嚇的行為。

恐嚇罪只看受到惡害、不利通知的被害人，心理會不會感到恐懼覺得不安全，不需要等到事實上真的發生危害，而惡害通知，如果只是在外揚言要加害他人，並沒有直接或間接通知到被害人的話，就不會成立。(可參刑法305條、最高法院52年台上字第751號判例)

也就是說要滿足以下條件： 1.針對｢生命、身體、自由、名譽、財產｣。 不見得要講的很具體，只要語意上知道恐嚇危害的內容是這五樣也會成立，例如「再不長眼，哪天出事了我可不負責喔......」這種。

2.恐嚇特定人，不限恐嚇方式，但被害人本人要知道。 將恐嚇內容傳給被害人的方式，沒有任何限制，用文書、言詞、網路留言或明示、暗示都可以，透過其他人間接轉告也行。 不過如果恐嚇人烙的狠話沒傳到被害人本人那裏，就不會成立，因為被害人根本就不知道自己被恐嚇，當然也不會害怕。

3.恐嚇的內容，被害人會害怕。 如果被害人知道了反而笑他不敢就不會成立。

4.恐嚇人可能真的做得出來。 單純詛咒別人下地獄、會有報應或出門被雷劈就不會成立。