網友偏激言論！小燈泡媽媽提告引發恐嚇罪疑慮？

【是心直口快還是恐嚇？】
立委選舉結果出爐，小燈泡媽媽確定當選時代力量不分區立委，卻有網友在網路留言「還有兩個可以砍，拿去做燈籠」等等偏激內容的言論，小燈泡媽媽提告後，網友道歉表示，當時只是一時和網友聊天的情緒上回應，一時嘴快算恐嚇嗎？
【怎樣會成立恐嚇罪？】
所謂的｢恐嚇｣，是指有人對特定他人預告通知，未來會對他的生命、身體、自由、名譽、財產不利，讓人心生畏懼感到害怕，並且恐嚇的內容是人力所能支配，例如殺人、打人或po裸照，如果是借助神怪之力，例如咒罵別人會有報應，就不算恐嚇的行為。
恐嚇罪只看受到惡害、不利通知的被害人，心理會不會感到恐懼覺得不安全，不需要等到事實上真的發生危害，而惡害通知，如果只是在外揚言要加害他人，並沒有直接或間接通知到被害人的話，就不會成立。(可參刑法305條、最高法院52年台上字第751號判例)
也就是說要滿足以下條件： 1.針對｢生命、身體、自由、名譽、財產｣。 不見得要講的很具體，只要語意上知道恐嚇危害的內容是這五樣也會成立，例如「再不長眼，哪天出事了我可不負責喔......」這種。
2.恐嚇特定人，不限恐嚇方式，但被害人本人要知道。 將恐嚇內容傳給被害人的方式，沒有任何限制，用文書、言詞、網路留言或明示、暗示都可以，透過其他人間接轉告也行。 不過如果恐嚇人烙的狠話沒傳到被害人本人那裏，就不會成立，因為被害人根本就不知道自己被恐嚇，當然也不會害怕。
3.恐嚇的內容，被害人會害怕。 如果被害人知道了反而笑他不敢就不會成立。
4.恐嚇人可能真的做得出來。 單純詛咒別人下地獄、會有報應或出門被雷劈就不會成立。
【那如果是親人有危險？】
有時候恐嚇人宣稱要傷害的對象可能不是你，而是你的親人，像小燈泡媽媽被針對，但卻是她的孩子有危險，法院有判決認為，所謂加害生命、身體、自由、名譽、財產，從文意上來看，並不只有限加害「受恐嚇人本身」的生命、身體、自由、名譽、財產，說要加害「受恐嚇人近親」的生命、身體、自由、名譽、財產，會讓被害人心生恐懼的話，也包含在內可能成立恐嚇罪。(可參臺灣高等法院105年上易字第2191號判決)
人人都有不被威脅，安心生活的權利，就算你認為只是開玩笑或一時情緒上來，沒有要恐嚇人的意思，不過對方可能會認真看待甚至提告，畢竟攸關自己的安危，提醒大家表達意見也別忘了要互相尊重喔～