寵物的精神慰撫金：翻轉傳統認知的法律進展

【我們也許可以認為毛小孩是主人人格的延伸！】

雖然近年來動物的法律地位有翻轉的討論，但現行法中還是會被歸類在財產權的範疇裡，而依據目前法律制度設計，只有人類的人格權上損害可以請求精神慰撫金，所以多數判決愛莫能助。但是現在有判決透過解釋，認為毛小孩是主人生活裡不可或缺的一部分，而認為毛小孩成為飼主人格重要的部分，進而允許損害賠償。

而且�我國民法人格權保護制度是學習瑞士法律，而瑞士已經在2003年修法，明訂加害人侵害寵物致死傷時，瑞士法院得考量主人的情感利益，判決精神慰撫金。所以加害人造成毛小孩的傷亡，使得主人失去毛小孩的陪伴，當中伴隨的精神耗弱與情感崩潰，或許讓主人請求精神慰撫金是合理的。

但現行制度還是得透過解釋，認為使毛小孩死傷是侵害主人的人格利益，飼主才有主張精神慰撫金的空間，如果真的要提升毛小孩的地位，可能真的還是像瑞士一樣透過修法直接明定在法規中，或許是更好避免法院歧異的手段！