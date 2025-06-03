寵物的精神慰撫金：翻轉傳統認知的法律進展

【我最愛的毛小孩被殺死了，卻可能拿不到精神慰撫金？】
近來FB上，常會看到許多貓貓狗狗的可愛照片與影像，對於很多飼主人而言，毛小孩宛如自己的孩子，這顯示現代的貓狗寵物與主人的關係更為親密，不同於過去僅當作是自身財產的觀念。
但問題是，雖然毛小孩與主人的關係情同家人，但是當發生毛小孩遭他人攻擊而有傷亡的情況時，主人的精神與情感上的痛苦，可否向加害人請求精神慰撫金呢？
過往法院嚴守寵物是財產權，而沒有請求精神慰撫金的態度，近年來有法院判決有所改變，而日本、瑞士，以及美國田納西州等，都採取肯定的態度，值得我們深入討論～
【傳統上認為寵物被害是不能夠主張精神慰撫金的！】
精神慰撫金係指被害人因人格權遭受不法侵害之行為，造成被害人非財產上的精神或是情感的損害，以金錢賠償來慰撫精神上的痛苦。
傳統上認為財產權受到侵害，例如古董名車被撞毀，或愛妻遺物被損壞，而產生的悲憤、痛苦、沮喪等，是不能請求慰撫金賠償的，而愛犬寵物亦被歸類為財產權當中，易言之:傳統見解認為貓狗寵物是屬於財產權的一環，若寵物遭人殺害，是無法就此痛苦，向加害人請求精神慰撫金。
【近期有法院認為可以請求精神慰撫金】
例如臺灣高等法院106年消上易字第8號判決認為，目前寵物與人所具有之情感上密切關係，有時近似�於家人間之伴侶關係，若將動物定位為「物」，將使他人對動物之侵害，僅被視為是對飼主「財產上所有權」之侵害，無法完整填補飼主受損害的精神與情感利益，與目前社會觀念不符，而認為「動物」並非只是「物」，而是介於「人」與「物」之間的獨立生命體。因此當他人侵害寵物時，無論寵物係受傷或死亡，寵物主人除了能請求寵物的市價之外，並得請求精神慰撫金！
曾有民眾在遭到法院駁回（請求精神賠償10萬元）確定後，聲請釋憲，後經憲法法庭以程序面駁回。但有三位大法官就該案提出意見書，認為寵物被擬人化，且被視同家庭成員，已經多年，但立法者尚未有積極回應，且民法第194條及第195條第3項規定，也沒有決定不允許自然人就其寵物之受害請求慰撫金；又現行法制下，要請求到150萬元慰撫金（第三審所需訴訟標的價額）實有難度，無法透過最高法院統一見解，這個部分有憲法上重要性，但未被受理實在可惜（註）。
註：憲法法庭111年憲裁字第595號裁定詹森林大法官提出、黃瑞明大法官加入、謝銘洋大法官加入部分不同意見書，三位大法官似乎是認為寵物死亡，飼主可以主張精神賠償。」
【我們也許可以認為毛小孩是主人人格的延伸！】
雖然近年來動物的法律地位有翻轉的討論，但現行法中還是會被歸類在財產權的範疇裡，而依據目前法律制度設計，只有人類的人格權上損害可以請求精神慰撫金，所以多數判決愛莫能助。但是現在有判決透過解釋，認為毛小孩是主人生活裡不可或缺的一部分，而認為毛小孩成為飼主人格重要的部分，進而允許損害賠償。
而且�我國民法人格權保護制度是學習瑞士法律，而瑞士已經在2003年修法，明訂加害人侵害寵物致死傷時，瑞士法院得考量主人的情感利益，判決精神慰撫金。所以加害人造成毛小孩的傷亡，使得主人失去毛小孩的陪伴，當中伴隨的精神耗弱與情感崩潰，或許讓主人請求精神慰撫金是合理的。
但現行制度還是得透過解釋，認為使毛小孩死傷是侵害主人的人格利益，飼主才有主張精神慰撫金的空間，如果真的要提升毛小孩的地位，可能真的還是像瑞士一樣透過修法直接明定在法規中，或許是更好避免法院歧異的手段！