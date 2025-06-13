「保密防諜，人人有責」 可以用預算案來防衛性民主嗎？

【什麼是預算的主決議？】

首先，依據憲法與立法院職權行使法規定，立法院就預算案應經三讀會議程序，並經總統公布，立法院審議預算時，會對於歲入與歲出的科目，以及金額做成決議，用以授權並且課予政府執行國家政策的義務！白話講：沒有錢，就沒辦法做事，既然給你錢了，你就給我好好做！

但是立法院如果僅對於預算科目跟金額做出決議，往往對於行政機關的拘束力有所不足，簡單講：要錢時，立法院是老大，給錢後，行政機關可能鳥都不鳥立法院，所以我們天資聰穎的立委諸公們，就想到在通過預算時，加點「料」。比如說需要到某個期間，或是要構成某個條件時，才能動支這筆錢， 就像媽媽說考試考100分，就准許拿錢給我們買棒棒糖那樣～

而本案中，就是立法院審議內政部預算時，便在決議中要求內政部需要檢具統促黨違法違憲的事證，向憲法法院聲請政黨違憲解散！