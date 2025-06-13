「保密防諜，人人有責」 可以用預算案來防衛性民主嗎？

【翻開覆蓋的魔法卡！可以用預算案來防衛性民主嗎？】
立法院近期舉行109年度總預算案院會��，時代力量黨團基於中華統一促進黨違法亂紀事項眾多，嚴重擾亂台灣社會治安，並且收受中共資金，滲透台灣宮廟組織等理由，而提出主決議，內容是要求內政部對於中華統一促進黨，檢具相關事證，向司法院憲法法庭聲請政黨違憲解散的審查，但同樣討厭統促黨的民進黨黨團竟然不支持這項決議案，是出於什麼原因呢？
【什麼是預算的主決議？】
首先，依據憲法與立法院職權行使法規定，立法院就預算案應經三讀會議程序，並經總統公布，立法院審議預算時，會對於歲入與歲出的科目，以及金額做成決議，用以授權並且課予政府執行國家政策的義務！白話講：沒有錢，就沒辦法做事，既然給你錢了，你就給我好好做！
但是立法院如果僅對於預算科目跟金額做出決議，往往對於行政機關的拘束力有所不足，簡單講：要錢時，立法院是老大，給錢後，行政機關可能鳥都不鳥立法院，所以我們天資聰穎的立委諸公們，就想到在通過預算時，加點「料」。比如說需要到某個期間，或是要構成某個條件時，才能動支這筆錢， 就像媽媽說考試考100分，就准許拿錢給我們買棒棒糖那樣～
而本案中，就是立法院審議內政部預算時，便在決議中要求內政部需要檢具統促黨違法違憲的事證，向憲法法院聲請政黨違憲解散！
【為什麼民進黨黨團會反對這項主決議呢？】
民進黨立委林靜儀在臉書發文表示:「民進黨黨團並不是反對處理統促黨，只是此類案件不宜以多數表決、有罪推定的態度處理。」，由此可知，民進黨黨團的立場在於，在法治國家中，檢察官不能對於人民採取��有罪推定，更不能透過多數決方式決定是否起訴，而是需要經過調查，以及蒐集相關事證，才能起訴犯罪行為人。
換言之，民進黨黨團認為內政部就政黨違憲案件，地位類同於檢察官，立法院不應也不能以多數決議方法，先認定某政黨有違憲可能，要求內政部需要對該政黨向憲法法院聲請政黨違憲解散案，並以此作為預算的決議，用以拘束內政部。
因此，縱然立法院通過這項提案，但是因為該政黨是否具有充分的違憲事證，仍然是內政部職權所認定，立法院若以此強制要求內政部為之，會實質干預內政部的本權範圍，所以即使立法院通過這項決議，恐怕也只有建議或宣示的效力！