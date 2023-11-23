沒公德心！律師論合歡山違停擋車糾紛.

【合歡山違停擋車糾紛】
日前在合歡山滑雪山莊，發生有遊客將車子違停在停車格的前方，導致停在停車格內的車主無法順利將車子移出。經由警方聯繫，違停車主竟然表示因為還在爬山，要隔日才能下山移車。而違停車主認為自己沒錯的態度引起了大家的討論，我們一起來看看，違停的車主可能會有哪些責任呢？
【違停罰鍰可以連續舉發】
依據道路交通管理處罰條例第85-1條規定，在禁止臨時停車處所停車，經舉發後，不遵守權責人員則令改正的話，得「連續舉發」；而若是逕行舉發的情形，在第7-2條也有規定：汽車違規停車，而駕駛人或是汽車所有人不在場或未能將汽車移置的話，「每逾2小時也得連續舉發」。
但是連續舉發的規定，是否妥適？ 大法官對此曾有過第604號解釋。大法官認為立法者雖然制定連續舉發的規範，可以藉由多次處罰的遏阻作用，防制違規事實繼續發生，手段有助於達成維護交通秩序、交通安全的目的，而且有必要。但是連續舉發的間隔期間是否過密、導致多次處罰是否過當？仍然需要符合憲法上「比例原則」的要求。
而對於每2小時得連續舉發的規定，大法官基本上認為是合憲的，還進一步說明舉發時間的間隔在授權明確的前提下，可以因地制宜、避免規定太過僵化。
【強制罪會不會成立？】
先說結論，這樣的情形可能不會成立刑法的強制罪�。 原因在於，強制罪是指「以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利」，因此要有故意用強制的手段干涉別人意思決定才會成立。而本案中，違停車主雖然違規在先，但並不是只要違規，就算強制的手段影響他人的意思。
曾有過類似案例，是在別人家門口停放車輛堵住通道。這個案件中，法院認為雖然停車行為縱有不當，但沒有在他人在場時執意停車，進而來影響他人意思決定的自由，因此很難單純以停車就認為這是強暴、脅迫的手段，最後認定不構成強制罪（高等法院臺南分院101年度上易字第600號刑事判決參照）。
【被害車主可以請求民事賠償】
不過，這樣的行為就算不是故意，也已經過失侵害了受困車輛的車主的權利，受困車主可以請求違停車主賠償損害。例如為了等待違停車主下山而需要額外多住一天的旅館費用；或是必須回到工作地的車費等額外產生的費用等等。
總而言之，新聞中的違停車主在法律上雖然不會成立強制罪，但仍要面臨違停的罰鍰，以及被害車主將來來請求損害賠償，貪圖一時方便也是需要付出代價的～
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