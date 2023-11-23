沒公德心！律師論合歡山違停擋車糾紛.

【違停罰鍰可以連續舉發】

依據道路交通管理處罰條例第85-1條規定，在禁止臨時停車處所停車，經舉發後，不遵守權責人員則令改正的話，得「連續舉發」；而若是逕行舉發的情形，在第7-2條也有規定：汽車違規停車，而駕駛人或是汽車所有人不在場或未能將汽車移置的話，「每逾2小時也得連續舉發」。

但是連續舉發的規定，是否妥適？ 大法官對此曾有過第604號解釋。大法官認為立法者雖然制定連續舉發的規範，可以藉由多次處罰的遏阻作用，防制違規事實繼續發生，手段有助於達成維護交通秩序、交通安全的目的，而且有必要。但是連續舉發的間隔期間是否過密、導致多次處罰是否過當？仍然需要符合憲法上「比例原則」的要求。

而對於每2小時得連續舉發的規定，大法官基本上認為是合憲的，還進一步說明舉發時間的間隔在授權明確的前提下，可以因地制宜、避免規定太過僵化。