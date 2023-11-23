父母用孩子三倍券遭控「侵占」？律師這樣說....

【振興三倍券是特有財產嗎？】

先說結論，我認為由父母出資領取的三倍券性質上是子女的特有財產。

條文規定得很死，特有財產依法只限於贈與、繼承、無償取得這三種類型。而三倍��券需要先負擔1000元現金，原則上並非單純受贈與，但若這1000元是由父母支付並用小孩的名義申請，那實質上「不是由子女的財產支付」，子女的財產實際上沒有因而減少，但卻因為自己名義的申請而獲得了政府發放的三倍券，對子女來說解釋上應是「無償取得」的財產，依法屬於子女的特有財產。

相反地，如果子女是以自己的財產支付1000元領取三倍券，那原則上就屬於子女的「非特有財產」，父母沒有使用收益的權限。