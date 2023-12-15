「親愛的那不是愛情」　律師談感情渣男的法律責任.

【愛情騙子在法律上有什麼責任？】
日前刑法上通姦罪已經被大法官釋字第791號解釋認定違憲失效，所以刑法上不再對通姦行為有所規範，這樣意味著已婚在外面偷吃的人時沒有責任嗎？
其實上不然，偷吃者在民事上也是有責任的，除了對「對配偶的責任」外，如果外面小三不知情的話，民事上也可能有「對小三的責任」。本篇聚焦在對「對小三的責任」部分，觀察法院對此有什麼看法。
【小三有什麼權利可以主張？】
有時候小三不見得是自己有意地去和已婚偷吃的人勾搭，而是已婚偷吃的人自己在外或交友軟體上「假單身」，狠一點的，甚至還有刻意將自己身分證的配偶欄塗成空白。
所以在這種情況，不知情對方已婚的的小三其實也是「被害人」。如此，小三民事上有什麼權利可以主張？觀察判決的結果後，可以從「侵權行為」與「詐欺」兩個方向著手。
【關於侵權行為的法院見解】
侵權行為可以處理「騙情」的部分，小三可以主張貞操權被侵害並請求慰撫金。法院在這種侵權行為的�認定上，「已婚偷吃者是否隱瞞已婚事實」是一個重要的判準。而這種隱瞞已婚事實的認定法院則有不同看法，有認為已婚者有「主動告知自己已婚身分」的義務，若未主動告知即屬侵權行為（臺灣桃園地方法院 108 年訴字第 1501 號民事判決，判小三要賠40萬）。
也有法院在認定上限於已婚者有「避免對方與其家人、朋友接觸之不正常舉止，或刻意出示偽造之相關身分證件資料等欺瞞行為」等刻意主動的相反事實陳述方式才算有侵權行為的成立（臺灣高雄地方法院 102 年訴字第 835 號民事判決，未有刻意欺瞞，判免賠）。
【關於詐欺的法院見解】
騙財的部分，可能透過刑法上詐欺罪處理，關於詐欺的規定在刑法第339條，限於要有財產上的交付才會成立，所以單純被騙感情的話，原則上並不會成立刑事上詐欺。
但是感情因素在財產上的交付中占有部分考量（例如利用被害人對偷吃者言聽計從與信任），這樣就有成立刑事上詐欺的可能（臺灣高等法院 104 年上易字第 1309 號刑事判決 ）。
【結論】
關於侵權行為的部分，成立上要看偷吃者有沒有刻意隱瞞已婚事實，雖然有不同的認定標準，但如果被認定刻意隱瞞，就有可能讓小三主張侵權行為，如果小三有進一步的給錢或是送東西，甚至還會有刑法上詐欺罪的問題。所以不是通姦罪被宣告違憲失效後，結婚就還可以在外面為所欲為，現行實務，除了老婆，被瞞在鼓裡的小三可以提告的。