律師曝「別做這件事」　小心挨罰！.

【動保法管得到嗎？】

動保法第27條之1規定，散布、播送或販賣違反動保法第6條、第10條或第12條第1項規定的文字、圖畫、影像等，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

第10條規定「對動物」不得有暴力、電擊、灌食或者其他有害社會善良風俗的行為；而第6條規定的則是，「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」。從解釋上來看，第27條之1處罰是指散布「虐待、傷害動物，或對動物有違反善良風俗行為的過程或內容」，文義上不包含散布可能會危害動物的錯誤資訊。

我們可以發現，目前動保法的規定處罰不到這樣的行為。不過，這樣的惡意行為確實有處罰的必要，因此可以考慮以危險犯的立法模式，譬如針對「散布不實資訊，而有危害動物之虞」的行為，以及教唆或幫助該行為者處以一定罰鍰，透過立法明文納入規範。

最後，改圖這個行為同時也侵害著作權，不過提告著作權終究是現行法下規範不足��的權宜之計，至少在現行法下讓惡意改圖者負起責任；但若今天散布有害動物的惡意資訊是由散布者自行繪圖、或是自行以其他方式散布，那可能著作權法又處罰不到了，因此還是有明文納入動保法的必要。