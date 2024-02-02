保險公司免賠啦！？律師教你申請理賠的眉角

【保險公司拖延理賠就可以不賠了？】
新聞曾經報導，一名女子向壽險公司投保終身壽險附加住院醫療，後來患病以「日間留院」方式住院，出院後整理好單據申請理賠，保險公司卻遲遲不理賠，提告後法官卻說保險公司可以不用陪，怎麼會這樣呢？！
【保險理賠有期限？】
法律對於權利的行使時間設有期限，過期了就不能再主張，這是為了讓法律關係穩定，希望有權利的人要盡早主張權利，不然會讓法律關係陷入不確定、懸而未決的狀態，不利於維持社會交易安全。 而有關保險公司理賠的法律請求期限，從可以請求的時候起算2年，一般是指保險事故發生日開始算，經過2年沒行使就會消滅。
【那會不會保險公司故意拖延流程就不用賠了？】
不會！因為只要開始行使權利(請求、承認、起訴)，就會有時效中斷。已經經過的時效期間就會當作不算，期限會在行使權利結束之後重新開始計算。
【請求候要記得起訴！】
請求、承認、起訴之後，雖然會發生「時效中斷」的效力，但如果是用請求的方式行使權利，還要在請求後6個月內起訴，沒有起訴就會當作不中斷，期限也會繼續計算，如果沒有做完整套流程等於沒有時效中斷的效果。
而女子整理好單據向保險公司提出理賠申請，就是時效中斷裡的「請求」，不過因為她提出理賠申請之後只以電話詢問保險公司的理賠進度，並沒有在6個月內提告，所以時效就沒有中斷，2年的期限也繼續算下去，最後提告的時候已經超過2年的期限，請求權的時效消滅，所以法官才判保險公司不用理賠。
【申請評議時效算不算中斷？】
女子另外還有向金融評議中心申請金融消費爭議評議，消費者依申請評議內容所得主張的請求權，請求權時效會因為申請評議而中斷，不過她對評議結果不滿意沒有接受，所以評議不成立，而評議不成立的話，時效會視為不中斷，等於2年的期限還是繼續算下去。(金融消費者保護法第21條)
所以提醒大家，事故發生後，如果保險公司拖延不理賠，或認為不合條件拒絕理賠，要把握2年的時限採取法律行動，不然時間過了就不再回來，等於喪失權利了喔！