保險公司免賠啦！？律師教你申請理賠的眉角

【請求候要記得起訴！】

請求、承認、起訴之後，雖然會發生「時效中斷」的效力，但如果是用請求的方式行使權利，還要在請求後6個月內起訴，沒有起訴就會當作不中斷，期限也會繼續計算，如果沒有做完整套流程等於沒有時效中斷的效果。

而女子整理好單據向保險公司提出理賠申請，就是時效中斷裡的「請求」，不過因為她提出理賠申請之後只以電話詢問保險公司的理賠進度，並沒有在6個月內提告，所以時效就沒有中斷，2年的期限也繼續算下去，最後提告的時候已經超過2年的期限，請求權的時效消滅，所以法官才判保險公司不用理賠。