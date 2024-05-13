損害賠償中的相當性：受傷取消出國行程是否具有因果關係？

【居然不小心傷到一個要出國的人】

小編特別把「取消預定行程之損失」拉出來談，是因為以下原因：在討論民事法上的損害賠償時，時常會討論「相當性」，也就是說，若有某個加害行為，通常會產生某種損害的相當因果關係。舉例來說，若Ａ開車撞到Ｂ而Ｂ受傷，Ｂ看醫生、住院等醫藥費所支付的費用，與Ａ開車撞傷他的行為就有相當因果關係，因為通常撞到人，被害者本來就會有醫療費用的支出；再想想另外一個例子，若Ａ撞到Ｂ，Ｂ是一個歌唱巨星，且當天正在往演唱會的路上，Ｂ必須被送醫而取消當天的演唱會、損失一億，Ａ是否需要賠償沒舉辦演唱會的損失？恐怕就會因為沒有「相當因果關係」，而不須賠償，因為我們難以想像把一個人撞傷居然會導致取消演唱會、損失一億。

而在本案「取消預定行程之損失」是否應賠償，即涉及「相當因果關係」：跌倒和取消出國而產生的損失有無相當性？