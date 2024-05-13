損害賠償中的相當性：受傷取消出國行程是否具有因果關係？

【受傷之後出不了國，賠不賠？】
前陣子有一名貴婦在SOGO百貨公司跌到，要求SOGO對她所造成的損害進行賠償。法院認為SOGO應判賠三百多萬，其中包含醫療費用、往返醫療院所的交通費用、貴婦當天穿的衣物和手錶（因為一摔就都壞了）、慰撫金等等，其中法院判賠的一項還包含「取消預定行程之損失」。這項損失是因為，貴婦本來要出國旅遊、參加郵輪行程，但經這一摔，行動不便而必須取消機票和行程，而取消所產生的損失，也包含在SOGO的賠償範圍中。
【居然不小心傷到一個要出國的人】
小編特別把「取消預定行程之損失」拉出來談，是因為以下原因：在討論民事法上的損害賠償時，時常會討論「相當性」，也就是說，若有某個加害行為，通常會產生某種損害的相當因果關係。舉例來說，若Ａ開車撞到Ｂ而Ｂ受傷，Ｂ看醫生、住院等醫藥費所支付的費用，與Ａ開車撞傷他的行為就有相當因果關係，因為通常撞到人，被害者本來就會有醫療費用的支出；再想想另外一個例子，若Ａ撞到Ｂ，Ｂ是一個歌唱巨星，且當天正在往演唱會的路上，Ｂ必須被送醫而取消當天的演唱會、損失一億，Ａ是否需要賠償沒舉辦演唱會的損失？恐怕就會因為沒有「相當因果關係」，而不須賠償，因為我們難以想像把一個人撞傷居然會導致取消演唱會、損失一億。
而在本案「取消預定行程之損失」是否應賠償，即涉及「相當因果關係」：跌倒和取消出國而產生的損失有無相當性？
【過去法院實務怎麼說】
法院其實處理過很多類似的案件，但是這些判決的結論並不一致。
在桃園某一案件，因車禍產生的機票改期費用，法院就認為不需要賠償，因為「⋯⋯衡諸常情，一般車禍案件，難認通常會有機票改期手續費之損害，是以機票改期手續費之損失與本件車禍之發生兩者間應不具『相當性』（臺灣桃園地方法院102年度桃簡字第285號民事判決參照。）」。
不過，小編發現其實有更多判決是認為需要賠償的，如：因受傷需要在台治療而將機票延期所產生的費用應予賠償（臺灣高等法院臺中分院105年度上易字第443號民事判決）、本來要去中國工作但因被撞而要在台休養，因此機票必須改期所產生的費用應予賠償（臺灣桃園地方法院104年度訴字第730號民事判決）。不過這些認為需要賠償的案件，似乎都沒有處理到前述的「相當性」的問題，似乎僅認為被害人有這個損失就應賠償。
【雖可賠，但受害人自己也要注意一下】
雖然法院的見解似乎沒有完全一致，但是我們認為畢竟損失確實是因為受傷所致，所以判賠「取消預定行程之損失」應該是合理的，不過受害人也不可以藉著機會凹別人（比如：刻意改期升等頭等艙、故意選很��貴的機票懲罰要賠償的人），僅能在合理的範圍內請求損害賠償。
新聞來源：https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4354832