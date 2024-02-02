動保專題－假領養真吃狗？（苗栗叔姪案）

【動保專題－苗栗叔姪案】
2018年臺灣發生了一起「苗栗邱姓叔姪案」的動物保護法事件，引起諸多動保人士關注，經苗栗地檢署以違反動物保護法第25條第2款提起公訴，在2019年9月25日時一審判決結果出爐為無罪判決，而2020年3月24日二審卻翻盤有罪定讞，究竟發生了什麼事情呢？
【苗栗邱姓叔姪做了什麼事情】
邱姓叔姪於2019年起頻繁領養犬隻，遭到收容所懷疑所以拒絕再讓他們領養，總共陸續領養了20隻犬隻，後來因兩人設置陷阱抓捕流浪犬被人發現，並被認出與當初大量認領的人身形相同，而通報動保所，案件至此曝光。
調查過程中也發現，還有莊男與一名阮姓移工涉案，警方在莊男住處對面的空屋發現大量殘缺犬軀、毛髮、血跡以及項圈等證據，苗栗地檢署進而提出公訴，希望將這些人繩之以法。
【一審無罪判決的原因】
然而四人之結果為：邱姪因不知情、捕捉犬隻未造成重大傷害而不起訴，另三人則是一審判決無罪定讞。法院判決無罪定讞的理由簡單來說可以用四個字概括：「罪證不足」。
一審法院指出現場證據沒辦法證明「特定」犬隻，而在鍋碗內的血液鑑定後也發現是家豬、野豬，甚至是混合型而無法檢驗所屬物種，現場遺落的殘肢及毛髮也無法證明就是該特定犬隻等諸多原因，而認為檢察官提出的積極證據以及證明方法無法達到有罪心證，因此判決三人無罪定讞。
【動保團體怎麼說】
然而這樣子的判決結果對於許多動保人士來說是無法接受的，更感到傷心以及憤怒，部分人認為辦案時間過長，在偵查結束時究竟還能留下多少證據呈現於法庭之上？甚至也有部分人提出，整起事件牽涉到的犬隻共20隻，但法院僅就收容所有領養紀錄的11隻犬隻審理，而未追究其他部分，而檢察官對此判決結果也不服而提出上訴，全案於二審法院審理後徹底翻盤。
【二審結果是什麼？】
二審法院判決主文清楚地寫著：「有期徒刑5月，併科罰金新臺幣25萬元」，象徵著一審法院判決遭撤銷，另改判為有罪判決。二審法院認為，一審法院僅就11隻犬隻審理，審理範圍並不洽當，但檢察官在起訴書中已載明全部犬隻，所以上訴效力還是會及於全部犬隻。
此外，對於疑似犯罪現場的房屋內留有大量犬籠、刀具、狗毛，甚至是斷面「整齊」等犬軀，已足夠認定為宰殺犬隻的場所；雖然動保所內的犬類並沒有建立DNA檔案，沒辦法證明現場的犬軀就是該20隻，但就證據顯示，能夠證明20隻犬隻曾來過犯罪現場，而且都經被告申告死亡，而且現場發現的「藍色尼龍項圈」與原先一隻完全相符。
又二審法院強調，現場動物軀體斷面都是平整、除去毛髮、內臟，甚至形狀是相似於市場供食用的販售肉品模樣，以此認定被告宰殺犬隻的行為確為供人食用，就以上理由，認定被告有罪。
這�起案件相當值得我們關注，因為這是臺灣極少數能夠完整進行刑事程序的動保案件，過去大部分都是被告認罪後簡易處刑結案，而苗栗叔姪案不同，無論一審、二審法院都踐行了有別於以往的刑事程序，動物刑事案件有特殊性質存在，在辦案上會遇到的困難更多，但相信經過這起事件後，能夠樹立更多辦理動物刑事案件應注意的事項讓後人參考，甚至引導修法方向，讓法律保障能夠走出人類，更及於其他動物，實踐動保法真正的價值。