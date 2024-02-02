動保專題－假領養真吃狗？（苗栗叔姪案）

【二審結果是什麼？】

二審法院判決主文清楚地寫著：「有期徒刑5月，併科罰金新臺幣25萬元」，象徵著一審法院判決遭撤銷，另改判為有罪判決。二審法院認為，一審法院僅就11隻犬隻審理，審理範圍並不洽當，但檢察官在起訴書中已載明全部犬隻，所以上訴效力還是會及於全部犬隻。

此外，對於疑似犯罪現場的房屋內留有大量犬籠、刀具、狗毛，甚至是斷面「整齊」等犬軀，已足夠認定為宰殺犬隻的場所；雖然動保所內的犬類並沒有建立DNA檔案，沒辦法證明現場的犬軀就是該20隻，但就證據顯示，能夠證明20隻犬隻曾來過犯罪現場，而且都經被告申告死亡，而且現場發現的「藍色尼龍項圈」與原先一隻完全相符。

又二審法院強調，現場動物軀體斷面都是平整、除去毛髮、內臟，甚至形狀是相似於市場供食用的販售肉品模樣，以此認定被告宰殺犬隻的行為確為供人食用，就以上理由，認定被告有罪。

這�起案件相當值得我們關注，因為這是臺灣極少數能夠完整進行刑事程序的動保案件，過去大部分都是被告認罪後簡易處刑結案，而苗栗叔姪案不同，無論一審、二審法院都踐行了有別於以往的刑事程序，動物刑事案件有特殊性質存在，在辦案上會遇到的困難更多，但相信經過這起事件後，能夠樹立更多辦理動物刑事案件應注意的事項讓後人參考，甚至引導修法方向，讓法律保障能夠走出人類，更及於其他動物，實踐動保法真正的價值。