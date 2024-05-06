誠品書店 vs. 誠品搬家：商標保護的重要性

【誠品搬家公司有沒有使用誠品公司商標或類似誠品公司商標的行為，而侵害誠品書店的商標權？】

依照商標法第68條的規定，在沒有得到商標權人的同意下，使用相同或是類似的商標，導致消費者有可能混淆或是誤認的話，這個行為就是侵害商標權的行為。

因此有沒有侵害商標權，首先要判斷有沒有「商標使用」。

根據法院的見解，有三個步驟： 第一步，確認行為人是不是為了推廣銷售的目的在使用商標； 第二步，行為人有沒有把類似商標的圖案或是文字，用在他的商品、商品包裝、容器或是服務相關的物品或商業文書上； 第三步，行為人在行銷他的產品或是服務中使用的圖案或是文字，會不會讓消費者認為那是一個商標，或是用這個圖案或是文字來判斷這個商品或是服務是誰做的。

如果符合上面三個步驟，那就會被認定是商標法地68條的「使用商標的行為。」

在更審法院的判決中，法院認為誠品搬家公司在108年7月5日的時候雖然有用「誠品優質搬家」當作商標向智慧局申請註冊，但經過智慧局的審查後，認為這個商標有「誠品」兩個字，會讓消費者有混淆或是誤認誠品搬家公司的服務是誠品書店經營的，或是跟誠品公司有關，因此否准了該次的申請，而這件事情誠品搬家也並沒有爭執，因此法院認為誠品搬家在沒有取得商標的前提下，在經營搬家業務的過程中，在臉書上以「誠品優質包狀有限公司」、「誠品搬家有限公司」的名稱自稱，還有單獨把「誠品」兩個字放大放在貨車、工作人員制服上，對外營業的時候，也只使用「誠品」兩字自稱，因此認為誠品搬家有讓消費者去了解他們是「誠品」，而有把「誠品」兩個字當作商標使用。

接著，法院進一步認為，誠品包裝跟搬家公司在91年跟95年設立之前，誠品公司早已經有註冊第39類（貨物、貨櫃裝卸、倉儲、貨物運輸包裝、捆札）業務類型的商標，誠品搬家公司所提供的搬家服務，和第39類的商標註冊類型類似，誠品搬家在使用「誠品」當作商標時候，雖然兩個字體有差異，但在誠品搬家有把「誠品」兩個字放大的情況下，消費者如果沒有同時看到誠品搬家跟誠品書店的招牌，很容易��會誤認誠品搬家跟誠品公司是經營的或是有關係的，因此認為在沒有經誠品公司的同意下，誠品搬家有使用商標，導致混淆或是誤認的情況，而違反商標法第68條的規定。