誠品書店 vs. 誠品搬家：商標保護的重要性

【誠品書店vs誠品搬家商標大戰，結果竟是？】
前段時間，誠品書店（誠品公司）對誠品搬家公司提告侵害商標，開啟兩個「誠品」的商標大戰，這場戰爭一路從地方法院由誠品搬家勝訴，到二審高等法院誠品公司逆轉勝訴、再到最高法院因爲原先二審的程序事項不合法駁回，直到最近的更一審判決出爐，依然由誠品書店獲得勝訴。
這場商標大戰，雖然經歷了多個審級和訴訟時間，不過判決的主要重點可以歸納成兩個：
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誠品搬家公司有沒有「使用」誠品公司或類似誠品公司商標的行為，而侵害誠品書店的商標權？
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誠品書店的「誠品」商標是不是著名的商標？誠品搬家是否知道後，還使用？ 就讓我們分別看下去！
【誠品搬家公司有沒有使用誠品公司商標或類似誠品公司商標的行為，而侵害誠品書店的商標權？】
依照商標法第68條的規定，在沒有得到商標權人的同意下，使用相同或是類似的商標，導致消費者有可能混淆或是誤認的話，這個行為就是侵害商標權的行為。
因此有沒有侵害商標權，首先要判斷有沒有「商標使用」。
根據法院的見解，有三個步驟： 第一步，確認行為人是不是為了推廣銷售的目的在使用商標； 第二步，行為人有沒有把類似商標的圖案或是文字，用在他的商品、商品包裝、容器或是服務相關的物品或商業文書上； 第三步，行為人在行銷他的產品或是服務中使用的圖案或是文字，會不會讓消費者認為那是一個商標，或是用這個圖案或是文字來判斷這個商品或是服務是誰做的。
如果符合上面三個步驟，那就會被認定是商標法地68條的「使用商標的行為。」
在更審法院的判決中，法院認為誠品搬家公司在108年7月5日的時候雖然有用「誠品優質搬家」當作商標向智慧局申請註冊，但經過智慧局的審查後，認為這個商標有「誠品」兩個字，會讓消費者有混淆或是誤認誠品搬家公司的服務是誠品書店經營的，或是跟誠品公司有關，因此否准了該次的申請，而這件事情誠品搬家也並沒有爭執，因此法院認為誠品搬家在沒有取得商標的前提下，在經營搬家業務的過程中，在臉書上以「誠品優質包狀有限公司」、「誠品搬家有限公司」的名稱自稱，還有單獨把「誠品」兩個字放大放在貨車、工作人員制服上，對外營業的時候，也只使用「誠品」兩字自稱，因此認為誠品搬家有讓消費者去了解他們是「誠品」，而有把「誠品」兩個字當作商標使用。
接著，法院進一步認為，誠品包裝跟搬家公司在91年跟95年設立之前，誠品公司早已經有註冊第39類（貨物、貨櫃裝卸、倉儲、貨物運輸包裝、捆札）業務類型的商標，誠品搬家公司所提供的搬家服務，和第39類的商標註冊類型類似，誠品搬家在使用「誠品」當作商標時候，雖然兩個字體有差異，但在誠品搬家有把「誠品」兩個字放大的情況下，消費者如果沒有同時看到誠品搬家跟誠品書店的招牌，很容易��會誤認誠品搬家跟誠品公司是經營的或是有關係的，因此認為在沒有經誠品公司的同意下，誠品搬家有使用商標，導致混淆或是誤認的情況，而違反商標法第68條的規定。
【誠品書店的「誠品」商標是不是著名的商標？誠品搬家是否知道後，還使用？】
依照商標法第70條的規定，如果沒有經過著名商標的商標權人的同意，就使用相同或是類似的商標，而有導致著名商標的識別性和信譽減損可能的話，也是一種侵害商標權的行為。
因此判斷「誠品」是不是著名商標，也是一個判決的關鍵。
法院的判斷標準認為不論商標著名程度高低，只要商標所表彰的識別性和信譽已經廣為「相關消費者」所普遍認知，就可以認定這個商標是著名商標。
法院在判斷「誠品」是不是著名商標時，引用過往行政機關及法院對於「誠品」商標的見解，認為誠品公司註冊的商標數量很多，而且有多角化經營，一旦有人使用「誠品」兩個字作為商標，就有讓消費者產生混淆或是誤認的可能，加上「誠品」兩個字非常有名，只要其他人稍微攀附，都有可能會導致誠品公司的信譽受到引響，因此認為「誠品」是著名商標。
接著，法院進一步認為，誠品搬家公司早在設立的時候，就知道誠品是有名的商標，還曾經在受專訪時說是向「誠品書店」借名，更自詡為搬家業中的誠品。而且誠品搬家除了將誠品兩個字凸顯使用，也經營誠品有經營類似的業務，因此會減弱或是分散「誠品」商標的獨特性印象，顯然會稀釋或是弱化對「誠品」商標的識別性。此外誠品搬家在行銷文宣上會模仿誠品提袋的顏色設計，也常常刻意製造和誠品書店的連結，法院甚至引用一本著作��中提到「曾經找工作時到ㄧ家誠品物流公司上班，以為是誠品書店，結果是搬家公司」當作補充說明，而認為誠品搬家明明知道「誠品」是著名商標，還故意混淆、稀釋消費者的對於該商標的認知，而有違反商標法第70條的規定。
【誠品搬家敗訴，合理嗎？】
以上就是這場商標大戰的簡要導覽，這件案件究竟有沒有大鯨魚欺負小蝦米的嫌疑，法院的判斷合不合理，讀者們不妨用上面的標準試著判斷看看，或是把判決找出來細讀一番，或許會有不一樣的想法跟發現！
新聞來源：https://www.cna.com.tw/news/afe/202309010292.aspx