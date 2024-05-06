引誘他人施用大麻：探討法律解釋和實務判決

【為什麼國外國內都可罰？】

首先我們先來釐清為什麼我國的毒品危害防制條例第7條第2項可以連在國外的行為都管得到？因為毒品危害防制條例也屬於刑法的一種，因此也適用我國《刑法》中的總則規定。

《刑法》第5條第8款規定，在國外犯下毒品罪也適用《刑法》（第5條同款後段規定，「但施用毒品及持有毒品、種子、施用毒品器具罪，不在此限」），所以（從外太空到行天宮）無論在哪裡犯下毒品罪，都會受到我國《刑法》的處罰。