喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
癲癇病患者的道路安全：考駕照、開車和責任問題

癲癇病患者的道路安全：考駕照、開車和責任問題

律師談吉他雷皓明律師發佈 2023-08-31更新 2024-05-06
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

癲癇發作時，常常沒有徵兆，而且會伴隨強烈的肌肉抽搐、意識不清，讓發病者沒有辦法控制自己的行動。如果是在開車或是騎車時發生，那就更加危險了！這時候如果出車禍，還把別人撞傷，可以說因為癲癇發作而免責嗎？

【「癲癇」發作出車禍把人撞傷，要負責嗎？】

癲癇發作時，常常沒有徵兆，而且會伴隨強烈的肌肉抽搐、意識不清，讓發病者沒有辦法控制自己的行動。如果是在開車或是騎車時發生，那就更加危險了！這時候如果出車禍，還把別人撞傷，可以說因為癲癇發作而免責嗎？

【癲癇患者可以考駕照嗎？那可以開車嗎？】

在討論有沒有責任之前，我們要先來了解，癲癇患者可不可以考駕照，或甚至是開車。

在2020年以前，其實癲癇是不能考駕照的，但在考量讓輕症以及可以控制的癲癇患者的需求和道路交通安全的維護，在2020年9月就修法讓癲癇患者在一定的限制下可以考取駕照，上路開車，讓考照制度更貼近社會，也符合聯合國身心障礙者權利公約的精神。

不過限制是什麼呢？依照規定如果是輕症患者，在經過醫生的診治並且提出3個月內醫生判斷2年以上可以控制不發病而且沒有發病的證明，那就可以考駕照。但要注意如果明明是癲癇患者卻謊報，那很有可能會構成刑法第214條的使公務員登載不實罪，而受到刑罰的制裁！

至於如果考到駕照後，癲癇又發作的話，怎麼辦呢？

這時候必須要把駕照繳回監理站，並且就不能開車了，要等到2年後，再次請醫生開立2年內沒有發病的證明，到監理站換新駕照，如果沒有依照規定把駕照繳回去，監理站是可以公告註銷駕照並且把駕照追回來的。而這個規定也包含考到駕照後，因為癲癇發作而出車禍時，也要把駕照繳回監理站。

總結來說，現階段下患有癲癇的人，在提出證明後是可以考駕照的，但要注意考到之後如果發病的話，或是以前沒有發病過，考到駕照後才發病，依照道路交通安全規則第114條第4款都不能再開車，而且要把駕照繳回，等到2年後，在經過醫生開立證明，才能再重新辦駕照。

【癲癇出車禍會被認定有「過失」嗎？過往的案例怎麼說？】

至於刑事責任的部分，如果早就知道自己是癲癇患者，但後面因為癲癇發作而出車禍，讓別人受傷，這樣會構成刑法過失傷害罪的「過失」嗎？ 在過往的判決中，答案是會的！

法院判決認為，癲癇發作時，會讓人失去意識，欠缺辨識自己行為的能力，原本應該可以不予處罰的。但如果從以前就知道自己是癲癇患者，並且知道癲癇發病的狀況，而且可以預見到很有可能在開車時發病，導致沒辦法遵守交通規則而讓其他用路人陷入高度的危險中，法院認為這種狀況下，行為人還是有過失，而會成立過失傷害罪。（臺灣高等法院高雄分院刑事判決103年度交上訴字第31號、臺灣桃園地方法院 111 年度審交簡字第 469 號刑事判決參照）

【那民事的責任呢？也會有過失嗎？】

而民事方面，癲癇發作時有沒有過失的判斷，和刑事上不會有太大的差異，不過要注意的是，民事上受害人可以依照民法第191條之2，請求損害賠償，這一條的規定是所謂的「推定過失」。也就是說，撞人的人想主張自己沒有過失，不用負擔賠償責任的話，就要舉證證明自己沒有過失，好比如果車禍當下是第一次癲癇發病，就要去證明自己從來沒有發生過失癲癇，這次是第一次，來證明是因為癲癇發作沒有辦法控制自己的身體才引發車禍，而且沒有預料到有發生的可能，這時或許就可以成功的主張自己沒有過失，但如果不是上面的情況，法院對於過失的判斷就會回到類似上面刑事的認定，會認為行為人對於癲癇發作可以預見，而認為有過失。

我們很難控制癲癇要不要發病，發病時我們更難控制自己，因此如果曾經有發病過，雖然現在得到控制，還是要隨時注意自己身體的狀態適不適合上路，除了保護其他用路人，也保護自己。

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

律師談吉他2024-02-02

在虛擬遊戲中被侵犯，也構成性騷擾嗎？

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

律師談吉他2026-09-29

揭開車內隱私的迷霧：竊錄對話和影像的法律界限

最近一起藝人的出軌案件引發社會關注，爆發點是計程車的行車紀錄器。 車內難道沒有隱私嗎？司機擅自錄下車內影像沒有違法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

報案遭警方拒絕受理：探討法律上的合法性與警方責任

某人遺失筆電至警局報案，警察不願協助調閱客運監視器，也拒絕以侵占受理。警察是否可以不受理報案？不受理報案合法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

餐廳開業稅務指南：兩種稅負你該知道

自從上次在iCHEF 餐廳幫 與James直播後，有不少抱著餐廳夢的粉絲來問我開餐廳的法律問題。在賺錢之前，最多人問的是「餐廳賺到錢以後要怎麼繳稅？需要繳兩次稅嗎？」 藉這機會，也和各位粉絲簡單說明這個法律問題！

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

丁守中敗訴：選舉結果不公？探討台灣人的選舉權利

去年台北市長選舉，丁守中以3000票之差落敗。他認為「選舉中有10多萬人一邊看著手機看著開票結果、一邊在投票」造成選舉不公，因此在選舉結束後提起「選舉無效」訴訟，兩日前法院判決丁敗訴。 不少人揶揄丁輸不起還去提告、浪費司法資源，但你知道法院是怎麼判的嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

保險與離婚財產分配：你該知道的重要事項

最近事務所接了越來越多離婚案件，不知道該開心還是難過… 在離婚財產分配的案件中，我發現很多案件都牽扯到「保險」到底能不能拿來分。 有些保險會有高額的保單價值準備金，有些還比當事人銀行的存款還多，這種時候到底能不能分，就大大影響當事人的權利。

閱讀全文
律師談吉他2026-09-11

回歸平等：同性婚姻合法化與反對理由的探討

今天大法官釋字第748號施行法在立法院進行最終表決，在觀看表決直播的過程中，我看到幾種似是而非的反對理由。如果你們也曾用相同的理由反對，希望你們能夠看看，為什麼我覺得這樣不對。

閱讀全文
喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook