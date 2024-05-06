癲癇病患者的道路安全：考駕照、開車和責任問題

【癲癇患者可以考駕照嗎？那可以開車嗎？】

在討論有沒有責任之前，我們要先來了解，癲癇患者可不可以考駕照，或甚至是開車。

在2020年以前，其實癲癇是不能考駕照的，但在考量讓輕症以及可以控制的癲癇患者的需求和道路交通安全的維護，在2020年9月就修法讓癲癇患者在一定的限制下可以考取駕照，上路開車，讓考照制度更貼近社會，也符合聯合國身心障礙者權利公約的精神。

不過限制是什麼呢？依照規定如果是輕症患者，在經過醫生的診治並且提出3個月內醫生判斷2年以上可以控制不發病而且沒有發病的證明，那就可以考駕照。但要注意如果明明是癲癇患者卻謊報，那很有可能會構成刑法第214條的使公務員登載不實罪，而受到刑罰的制裁！

至於如果考到駕照後，癲癇又發作的話，怎麼辦呢？

這時候必須要把駕照繳回監理站，並且就不能開車了，要等到2年後，再次請醫生開立2年內沒有發病的證明，到監理站換新駕照，如果沒有依照規定把駕照繳回去，監理站是可以公告註銷駕照並且把��駕照追回來的。而這個規定也包含考到駕照後，因為癲癇發作而出車禍時，也要把駕照繳回監理站。

總結來說，現階段下患有癲癇的人，在提出證明後是可以考駕照的，但要注意考到之後如果發病的話，或是以前沒有發病過，考到駕照後才發病，依照道路交通安全規則第114條第4款都不能再開車，而且要把駕照繳回，等到2年後，在經過醫生開立證明，才能再重新辦駕照。