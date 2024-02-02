動保專題－毛孩的正義守護者（動保警察）

【動保警察是什麼？】

動保警察是指熟知動物保育相關法規的員警，且跟警察相同，具有執法權限。臺灣動保案件目前是由動保檢查員配合警察辦理，雖然民眾可以去警察局報案，但具體違法內容要由動保單位認定，造成了員警、動保員橫向配合的問題，員警欠缺動保法規專業，在動保員說明前無法了解具體該處理的內容，而動保員又常因業務量過大，無法及時辦理案件，導致臺灣動保案件處理出現困難。

臺灣是有動保警察的，但都是任務編組，並沒有專責單位，在員警負荷大時能發揮的效用確實有限，並無法改善上面提到的動保案件難題。

動保警察並不是設立/不設立的命題，而是該怎麼設立的問題。是該專責單位，或是委外經營，又或是該於現有的警力編制下編列特定員警為動保警察？每種制度都需要有相關的配套。近年來動物保護意識抬頭，對此討論亦愈發熱烈，我們期待能看見更多人關心動物保護的事情，只有更多不同的意見彼此激盪，才能夠逐漸找到共識，去設立一套臺灣用於面對動保案��件的解方。

動物與人雖有不同，但都是無價的生命，討論法律的修訂並不僅是為了讓法律更加完善，而是展現我們對於生命平等的尊重，讓無法言語的動物也受到妥善保護，不再因為疏忽、大意而造成悲劇再次重演，希望大家能夠一同關注這個議題。