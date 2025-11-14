公然侮辱罪與情感受傷的界線：從陳沂案談起

雖然有點久了，但還是想要來說明跟抱怨一下。 陳沂說的話可能很難聽，但「很難聽」跟「公然侮辱罪」終究是兩件事，大多人還是把「情感上的受傷」跟「名譽上的減損」當成同一件事。

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