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這個案例是相當誇張的案例，但其實許多人也不了解騎車牽繩的規範。如果你真的想要騎車溜狗，請使用腳踏車（雖然我也不建議），不要像這個案件的當事人，等到被處罰才想改口說「我不是飼主」，這個連法官也不會信！
你收過超速罰單嗎？是不是對測速照相機恨的牙癢癢？基隆一名男子因為不滿超速被拍，就用竿子拿便利貼遮住照相機鏡頭，接連「弄瞎」了5台照相機，警方認為男子涉及妨害公務和毀損公物而移送法辦，但男子最後居然獲判無罪！
「法官收賄啦！」「法官態度不佳！」「我要申訴！」
別說只有被裁判的人民會講這種話，說真的，我看過的法官多，我都想申訴了。但，到底要怎麼「申訴」法官呢？
被房東趕走已經夠氣了，更氣的是「才裝潢完就被房東趕走」！
先不提租約怎麼辦，裝潢的費用能不能叫房東賠呢？
雖然有點久了，但還是想要來說明跟抱怨一下。
陳沂說的話可能很難聽，但「很難聽」跟「公然侮辱罪」終究是兩件事，大多人還是把「情感上的受傷」跟「名譽上的減損」當成同一件事。
你申請單身補助了嗎？自從上次寫了單身補助的文章以後，不少朋友都來問我關於單身補助的相關問題（像是租賃地跟戶籍地．．）
而最近更常被詢問的是「分租套房、家庭式房屋，能否重複申請單身補助」？
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