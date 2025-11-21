社會秩序維護法規範範圍有多廣？為什麼要有這個法？

社會秩序維護法是台灣重要的法律之一，旨在維護公共場所的秩序，以確保社會大眾的生活品質不受影響。社會秩序維護法的適用範圍相當廣泛，涵蓋了各種可能破壞社會秩序的行為類型，從妨害安寧秩序、危害公共衛生，到有違善良風俗的行為，都在這個法律的規範之下。

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