【內文圖片】目擊重大動保案件，該如何協助？
【碰到動保案件，目擊者該怎麼做？】
碰到重大動保案件，其實很多人都不知道該怎麼做。例如在目擊當下，究竟是該找動保處還是報警，可能就會讓人陷入遲疑。而在找到權責機關之後，自己究竟還能做什麼，也是一個疑問。我想告訴大家，一般民眾其實也能做不少事。
【發現重大動保案件，該找誰？報警？動保處？環保局？】
一般人可能會直接聯想到「動保處」，這個是沒錯的。基本上，與動物保護有關的案件，主管機關是各地的政府，例如違法飼養、販賣或捕獵，都有行政處罰的責任，因此發現重大動保案件時，聯絡動保單位來處理是可以的。
然而，如果是重大動保案件，例如涉及動物的重傷、殺害，依照動保法第25條屬於刑事責任，此時「警察機關」就有介入的權限，因此你也可以選擇報警處理。
記得，你需要通報的內容越詳細越好，「時間」、「地點」、「犯案者（如果已知）」「事發經過（如果已知）」及「動物狀況」等，都是不可少的資訊。
但，實務上也不乏警察拒絕處理或拒絕蒐證的情況，也許是難以判斷是否為人為，甚至是單純的行政怠惰都有可能。如果碰到這種情況，除了連絡動保處、警察機關之外，也許向各地的動物保護團體聯繫，請動保處協助向權責�機關提出處理的要求，也許會更有力，例如 動保法律互助、 Taiwan SPCA 台灣防止虐待動物協會 都是一個好選項。
【目擊者可以做什麼？建議不要做什麼？】
一般的目擊者沒有能力去調查、處理重大動保案件，也沒有能力去處理動物的身體，因此找權責機關來處理會是較合適的，但目擊者其實可以協助讓現狀被維持，這也是很大的幫忙。
例如，盡量維持案件的現場，不要搬動或掩埋動物的屍體或火化，為了釐清死因，請等待權責單位來進行驗屍與調查。
在這邊要提醒的是盡量不要優先聯絡各地的環保局等清潔單位，因為重大動保案件的調查並不是他們的權責，除非他們主動聯絡，否則他們只能協助善後清理、當成廢棄物處理。一旦清理，則證據可能都將滅失，這個案件就沒辦法成案進行調查、追究責任，這一點一定要小心。
除了維持現場以外，其實目擊者最重要的工作是「當證人」，在調查程序或法庭程序中擔任證人，協助政府追究責人，將犯案者繩之以法。
【作證的流程、效果】
作證並不是什麼可怕的事，其實就只是把你的所見所聞呈現出來而已。
如果重大動保案件成案（例如警察已經受理、檢察官也認為有犯罪嫌疑），可能就會傳喚證人來調查、訊問。
最基本的詢問內容是人別訊問，包含你的基本資料，這不是要找你的碴，而是希望沒有找錯人來問，接下來才會進入到案情的詢問，例如何時何地看到案發、有無注意到其他事情等。 這個詢問可能會發生數次，例如警察機關先請你到警察局去幫忙作筆；案件送到檢察官那邊，可能會再麻煩你到地檢署作一次更詳細的問答；如果犯案者被起訴，也許法官會再傳訊你來作證。會發生幾次不一定，但只能說至少會問一次，畢竟你可能是唯一的目擊者。
作證在動保案件中是一個很重要的事情，因為許多動保案件的發生，附近可能沒有監視器或其他客觀證據來證明犯案者的行徑，唯一有的只有目擊者的證詞，這時候作證就會變成能否將犯案者繩之以法的唯一途徑。 （類似案例可參考新北地方法院刑事簡易判決106年度簡字第1309號、新北地方法院刑事簡易判決105年度簡字第7810號，這些案例除了動物的現場照片以外，只有靠自白與證詞就定罪）
假如犯案者要找你碴，質問你為什麼要作證，你可以告訴他，作證是人民的義務，不作證受罰的可是你；假如他有激進的舉動，直接聯絡警察機關，不要有任何猶豫。
其實不少當事人都有看到案發的情況，但是基於對程序的不瞭解，可能不知道當下可以怎麼介入，或是因此對於作證感到抗拒。
協助作筆錄或出庭確實是有點麻煩的事，但你的一個舉動，可能就將犯案者繩之以法，或是避免同樣的案情再發生，希望你不要害怕、勇敢站出來。