目擊重大動保案件，該如何協助？

【發現重大動保案件，該找誰？報警？動保處？環保局？】

一般人可能會直接聯想到「動保處」，這個是沒錯的。基本上，與動物保護有關的案件，主管機關是各地的政府，例如違法飼養、販賣或捕獵，都有行政處罰的責任，因此發現重大動保案件時，聯絡動保單位來處理是可以的。

然而，如果是重大動保案件，例如涉及動物的重傷、殺害，依照動保法第25條屬於刑事責任，此時「警察機關」就有介入的權限，因此你也可以選擇報警處理。

記得，你需要通報的內容越詳細越好，「時間」、「地點」、「犯案者（如果已知）」「事發經過（如果已知）」及「動物狀況」等，都是不可少的資訊。

但，實務上也不乏警察拒絕處理或拒絕蒐證的情況，也許是難以判斷是否為人為，甚至是單純的行政怠惰都有可能。如果碰到這種情況，除了連絡動保處、警察機關之外，也許向各地的動物保護團體聯繫，請動保處協助向權責�機關提出處理的要求，也許會更有力，例如 動保法律互助、 Taiwan SPCA 台灣防止虐待動物協會 都是一個好選項。