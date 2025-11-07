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台灣鄉土劇會有因為家裡養不起，所以把小孩送給不孕，但經濟狀況比較好的家庭養，經過各種意外後，偶然到醫院驗了血型才發現自己不是父母親生的，其實是收養的，然後開始調查自己身世的劇情……但是收養有像電視劇那樣容易嗎？
香港政府在昨天時宣布實施「禁蒙面法」，禁止在任何合法或非法集會中蒙面，理由是「有必要」、「他國也有實施」；而有些人也宣稱台灣集會遊行法也禁止蒙面，因此這個法律合理。那麼為什麼禁蒙面法不好？
東港一名男子10年前涉嫌走私海洛因，被重判18年徒刑定讞，逃亡多年聲請再審翻案成功，檢方上訴後雖然發回更審，但法院9月底2度判他無罪。「再審」是人民司法救濟非常重要的機制，許多冤案透過再審的方式獲得平反，但開啟再審的大門容易嗎？
本文將深入探討強制罪的定義、構成要件、刑責和追訴期，並協助您了解如何提告強制罪及需要準備哪些證據，幫助您保護自己的權益，律師也會以真實案例幫助您了解哪些情況會構成強制罪！
一名中國遊客旅經台灣大學，撕毀校內之連儂牆文宣，檢方偵訊後做出緩起訴處分，移民署接著驅逐與發出限制入境命令。
每次發生這種事件，網路上都會有一種說法與疑問：「這難道不是言論自由嗎？如果破壞公物、潑漆、砍銅像都是言論自由的話，為什麼撕文宣、其他的破壞不是言論自由？是我們不喜歡的言論就沒有言論自由嗎？」
高雄市議會9月底通過黨團協商，議員市政質詢的順序採登記抽籤，且最晚在下午6點30分就要散會，讓沒抽到籤的幾位議員無法質詢。高雄市議會可以這樣做嗎？議員可以提告嗎？
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