收養之路：台灣的現況與條件限制

台灣鄉土劇會有因為家裡養不起，所以把小孩送給不孕，但經濟狀況比較好的家庭養，經過各種意外後，偶然到醫院驗了血型才發現自己不是父母親生的，其實是收養的，然後開始調查自己身世的劇情……但是收養有像電視劇那樣容易嗎？

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