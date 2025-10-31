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上週外送員第三起死亡車禍，讓外送服務被政府盯上，針對某兩家勞檢並做出「假承攬，真雇傭」的認定。
外送員很辛苦，但辛苦與勞工不是等號，法律關係還是要看契約與事實才知道，並不是所有外送服務都一樣，否則真的會變成某些人口中的「扼殺新創」。
前陣子有一對在台生活的同志情侶想要辦理同婚登記，卻被戶政事務所擋下來了，因為其中一人是澳門人，因此無法登記。
有情人無法終成眷屬是件傷心事，但這不禁讓我想到同婚通過以前，有些人說「萬一通過，會有一堆同志來台結婚」的謬論。藉這個案例，我想更證明外國人來台同婚並沒有那麼容易。
今年韓國大劇「WWW請輸入檢索詞」，講述網路搜尋引擎業者能否刪除搜尋記錄的大爭議。碰巧的是，Google最近在歐盟判決取得一項勝利，「被遺忘權」有地區界線，只有歐盟地區的使用者請求刪除資料時，Google需要配合，其他地區則無需刪除。到底什麼是被遺忘權？台灣會不會受到影響？有沒有其他辦法請Google刪除呢？
一名空姐因為請假日數多，1年只上了154天班，被航空公司認為蓄意曠職，以不能勝任工作為由資遣，空姐不滿公司處置，因此提告，到底勞工可以請的假有哪些？請假要怎麼請呢？
近期看到一則新聞，讓我想到最近合作團體提及的一個案子。
同樣是毒狗，數量少了一些（2隻），但最後卻獲得檢方的不起訴處分…
讀法律的有時會戲稱台灣充滿法學教材，我想謝震武與謝祖武的新聞也堪稱一例XD
我們都知道罵人是不對甚至是違法的，但罵錯人會不會違法呢？
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