澳門同志不能在台灣結婚：探討涉外婚姻的法律問題

前陣子有一對在台生活的同志情侶想要辦理同婚登記，卻被戶政事務所擋下來了，因為其中一人是澳門人，因此無法登記。 有情人無法終成眷屬是件傷心事，但這不禁讓我想到同婚通過以前，有些人說「萬一通過，會有一堆同志來台結婚」的謬論。藉這個案例，我想更證明外國人來台同婚並沒有那麼容易。

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