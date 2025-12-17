知情同意是什麼意思？有什麼法律責任？律師解釋重要概念！

在進行臨床試驗或接受醫療程序時，保護患者的權利非常重要，知情同意是其中的一個重要概念。這意味著在進行任何醫療手續之前，醫生必須向病人透露所有相關資訊，包括治療的風險、可能帶來的好處，以及其他的治療選項。醫生必須確保病人清楚了解自己的選擇，並能夠在沒有壓力的狀況下做出決定，以保障病人在接受治療時的自主權。

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