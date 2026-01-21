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碰到重大動保案件，其實很多人都不知道該怎麼做。例如在目擊當下，究竟是該找動保處還是報警，可能就會讓人陷入遲疑。而在找到權責機關之後，自己究竟還能做什麼，也是一個疑問。我想告訴大家，一般民眾其實也能做不少事。
軍公教年金到底可不可以改？昨天大法官作出解釋認為「可以改」。
但理由是什麼？秉持著當初怎麼說服你結婚，今天就怎麼說服你離婚（誤）的心態，我用3分鐘跟你講清楚年金改革的大法官解釋！
「今天工作做不完，又得留下來加班了」，你也說過這句話嗎？不管從事什麼職業，加班已經是台灣職場的常態，而且不少公司有設置加班申請機制，也習慣以有沒有申請來做為加班的認定依據，但加班申請制合法嗎？沒有申請的加班就不算加班嗎？
家庭觀、金錢觀不同，都是離婚常見的原因。但，如果是「性傾向」不一樣，可以離婚嗎？例如男女結婚後才發現對方是同性戀，或是同性結婚後才發現對方是異性戀，可以訴請離婚嗎？
精神賠償是什麼？精神賠償價目表是真的嗎？請求精神賠償要怎麼舉證？有哪些項目可以求償？本文除了將告訴你正確的精神賠償定義外，也會分享包括職場霸凌和車禍精神賠償的案例給你做參考，讓你充分了解在法律上如何求償精神慰撫金。
利益衝突（conflict of interest）是指個人或組織在履行職責時，因存在多重利益而影響其判斷或行動的情況，本文就讓律師來介紹利益衝突的定義、有哪些行業容易遇到利益衝突、公務員利益衝突迴避法的重點和律師產業的利益衝突規範！
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