觀看或下載未成年影片有刑責嗎？律師：未成年相關都跑不掉

兒童及少年性剝削的定義與範圍

為了保護兒童和青少年免受性剝削，國際社會和台灣政府都制定了相關法律。透過明確定義兒少性剝削的範圍，我們可以更有效地打擊這一違法行為。

（一）聯合國兒童權利公約對兒少性剝削的定義

《兒童權利公約》是聯合國為保障兒童基本人權而制定的國際公約。根據公約第34條規定，締約國應承諾保護兒童免受一切形式的性剝削和性虐待，包括利用兒童從事任何非法的性活動、利用兒童賺取錢財、以及利用兒童製作色情物品等。

（二）台灣兒童及少年性剝削防制條例的規範內容

台灣的《兒童及少年性剝削防制條例》對兒少性剝削做出了更詳細的定義和規範。根據該條例第2條，兒少性剝削是指任何人對未滿18歲的兒童或少年，以強制、脅迫、利誘、欺騙或其他不正當方法，從事下列行為：

除了性交、猥褻行為外，該條例還將任何與性有關，足以引起性慾或羞恥感的圖片、影片、語音��等，都納入色情物品的範圍。無論是透過網路傳播，還是線下持有、散布這些內容，都屬於兒少性剝削的違法行為。