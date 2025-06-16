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觀看或下載未成年影片有刑責嗎？律師：未成年相關都跑不掉

刑事案件雷皓明律師發佈 2025-05-23更新 2026-03-04
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

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無論是在網路上觀看未成年影片，或是下載持有未成年性影像，都可能構成犯罪。兒少性剝削對受害者造成嚴重的身心傷害，我們有責任共同防範此類犯罪的發生。讓我們一起了解相關法規，避免觸法，守護兒童及青少年的權益。

兒童及少年性剝削的定義與範圍

為了保護兒童和青少年免受性剝削，國際社會和台灣政府都制定了相關法律。透過明確定義兒少性剝削的範圍，我們可以更有效地打擊這一違法行為。

（一）聯合國兒童權利公約對兒少性剝削的定義

《兒童權利公約》是聯合國為保障兒童基本人權而制定的國際公約。根據公約第34條規定，締約國應承諾保護兒童免受一切形式的性剝削和性虐待，包括利用兒童從事任何非法的性活動、利用兒童賺取錢財、以及利用兒童製作色情物品等。

（二）台灣兒童及少年性剝削防制條例的規範內容

台灣的《兒童及少年性剝削防制條例》對兒少性剝削做出了更詳細的定義和規範。根據該條例第2條，兒少性剝削是指任何人對未滿18歲的兒童或少年，以強制、脅迫、利誘、欺騙或其他不正當方法，從事下列行為：

  • 拍攝、製造兒童或少年為性交、猥褻行為的性影像
  • 利用兒童或少年為性交、猥褻之行為。
  • 以兒童或少年為性交、猥褻之對象。
  • 利用兒童或少年製作色情物品。

除了性交、猥褻行為外，該條例還將任何與性有關，足以引起性慾或羞恥感的圖片、影片、語音等，都納入色情物品的範圍。無論是透過網路傳播，還是線下持有、散布這些內容，都屬於兒少性剝削的違法行為。

拍攝、製造未成年人性影像的法律責任

根據《兒童及少年性剝削防制條例》，拍攝或製造未滿18歲者的性影像是嚴重違法行為，觸犯者可能面臨1至7年有期徒刑的刑責。性影像的定義包括含有性交行為，或足以引起性慾、羞恥感的影像與電磁紀錄。

值得注意的是，即使取得當事人的同意，只要對象是未成年人，錄影其性行為就已構成犯罪。換句話說，未滿18歲者無法就拍攝性影像一事提供有效的法律同意。

舉例來說，如果成年人與16歲少年發生性關係，並且錄影全程，儘管雙方可能都心甘情願，但成年人仍須為製造兒少性影像負刑事責任。法律的立意在於保護心智未臻成熟的青少年，避免其遭受性剝削。

此外，利用隱藏式攝影機偷拍未成年人裸體或更衣，亦屬製造兒少性影像的違法行為。即便畫面未涉及性交或猥褻，但只要足以引起他人性慾或使當事人感到羞恥，就可能觸法。

綜上所述，在面對未成年人時，任何拍攝或錄影性影像的行為都可能帶來嚴重的法律風險。為了保護青少年健全發展，大眾應提高警覺，遠離製造兒少性影像的違法行徑。

散布、播送、交付未成年人性影像的刑責

散布未成年性影像是一種嚴重的犯罪行為，不僅侵害了兒少的隱私權和人格尊嚴，更可能對其身心發展造成長期的負面影響。根據台灣《兒童及少年性剝削防制條例》的規定，任何人散布、播送、交付、公然陳列或供人觀覽未成年人性影像，都將面臨刑事處罰。

（一）透過網路傳送、上傳未成年性影像的違法性

在網路時代，傳送兒少性影像的方式變得更加容易和隱蔽。不少人錯誤地認為，在私密對話或封閉群組中分享此類內容不會構成犯罪。然而，無論是透過即時通訊軟體傳送給他人，還是將未成年色情圖片上傳到網路空間，都屬於非法散布行為，即使事先取得當事人同意也不能構成免責理由。

此外，如果是使用P2P軟體下載影音，因同時也會上傳檔案供別人下載，將同時涉及下載（條文的「持有」要件，如後述）及上傳（法條的「散布」要件）的行為。

（二）散布未成年性影像的刑責與罰則

依照《兒童及少年性剝削防制條例》第38條規定，散布、播送、交付、公然陳列或以他法供人觀覽、聽聞兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。

散布未成年性影像

持有未成年影片的法律風險

在現今數位時代，任何人都可能在網路上接觸到各式各樣的影像與資訊。然而，當涉及到未成年人的性影像時，即便是無心的下載或觀看，也可能觸犯法律。台灣的兒童及少年性剝削防制條例對於持有未成年影片有明確的規範與刑責。

（一）無正當理由持有未成年性影像的刑責

根據兒少性剝削防制條例，任何人在沒有正當理由的情況下，持有未成年人性影像，都屬於違法行為

有可能構成的行為包括：

  • 最常見的下載行為（例如：儲存在手機上或雲端相簿，註1）
  • 儲存於通訊軟體Instagram帳號之相簿上（不是指手機的相簿，註2）
  • 使用網頁或App存為「我的最愛」、「我的珍藏」或設立捷徑、書籤等
  • 觀看（註3）未成年色情圖片等

違反此規定者，可處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣6萬元以上60萬元以下罰金。即便是出於好奇心而點閱或下載，也可能面臨法律責任。

如果是觀看後用截圖方式下載並儲存，則是屬於該條例第36條第1項的「重製」行為（註4），處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣10萬元以上100元以下罰金，刑責是有可能比同條例第39條第2項持有兒少性影像的刑責還重。

註1：臺灣高等法院114年度侵上訴字第44號刑事判決、臺灣南投地方法院113年度侵訴字第19號刑事判決。

註2：臺灣新北地方法院114年度易字第579號刑事判決。

註3：臺灣新北地方法院113年度訴字第1164號刑事判決認為，透過手機或電腦以不詳的方式存取、手機通訊軟體內有暫存檔或縮圖檔，也算是持有的一種態樣。

註4：臺灣新北地方法院113年度侵訴字第16號刑事判決。

（二）意圖散布、營利而持有未成年性影像的加重處罰

若是持有未成年影片的目的是為了散布或營利，刑責將會加重。意圖散布未成年性影像者，可處6個月以上5年以下有期徒刑。若是意圖營利或是實際從事販賣兒少色情行為，則會加重其刑之二分之一。這顯示了法律對於利用未成年人製作色情內容，並從中獲利的行為，有更嚴厲的懲處。

觀看或持有未成年人性影像，無論取得同意與否，都可能構成犯罪。為了保護兒少免受性剝削，我們必須加強兒少性剝削防制措施，嚴懲性影像犯罪。法律應加重對製造、散布、持有未成年性影像者的刑責，以嚇阻犯罪行為的發生。

除了政府和執法單位的努力外，一般民眾也扮演著重要角色。大家應提高警覺，謹慎對待可疑的網路內容，避免點閱、下載或傳送疑似非法性影像，以免觸法。若發現任何兒少性剝削的情況，應立即向相關單位檢舉，共同防制犯罪。

以上就是有關未成年影片的法律知識，如果您有任何相關法律問題，歡迎點擊下方的按鈕免費諮詢，讓喆律協助保障您的權益

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