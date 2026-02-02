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無論是在網路上觀看未成年影片，或是下載持有未成年性影像，都可能構成犯罪。兒少性剝削對受害者造成嚴重的身心傷害，我們有責任共同防範此類犯罪的發生。讓我們一起了解相關法規，避免觸法，守護兒童及青少年的權益。
在這個租屋盛行的時代，除了惡房東的新聞時有所聞，其實也存在著許多令房東頭痛不已的惡房客。他們以各種藉口拖欠房租、甚至破壞房屋、拒不搬離，導致房東得歷經冗長的蒐證與訴訟，投入大量心力、時間與金錢。為了避免碰上惡房客，本文將說明身為房東可以如何辨識與因應這些租霸伎倆，以及惡房客的行為可能觸犯哪些法律！
在台灣，無論進行刑事還是民事訴訟，了解裁判費的計算很重要，這直接影響到當事人必須承擔的經濟負擔。事實上，民事訴訟的費用結構和刑事訴訟的費用結構不同。民事訴訟的裁判費通常根據訴訟標的的價值來計算。但刑事訴訟，大部分情形下，當事人不需要支付裁判費。透過這篇文章，我們將深入探討裁判費如何計算，並釐清大家的疑問。
儘管「死刑釋憲案」大法官宣判部分合憲，且根據最新民調台灣有高達88%的民眾反對廢除死刑，但仍有部分人士持續推動廢死運動。本文就讓律師來介紹支持廢死和反對廢死兩方的論點，讓您對台灣死刑存廢爭議有更多的了解！
本文律師將說明改造槍枝和制式槍枝的差別、在台灣什麼種類的槍是可以改造的、持有槍枝、購買槍枝跟改造槍枝的刑責、誰可以合法持有槍枝等常見問題，並解釋台灣槍砲彈藥刀械管制條例對於槍械的規範！
最近收到一篇文章連結，原來是阿滴英文的實習生某天要上班前，被叫到公司附近咖啡廳談話，並以上班的這一個月是實習試用期，試用結果是不及格為由，將他當場解僱��，令他無法接受，難道試用期間雇主可以隨意解僱嗎？員工能不能主張勞基法的權利呢？
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