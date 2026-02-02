裁判費怎麼計算？提告刑事跟民事的裁判費算法一樣嗎？

在台灣，無論進行刑事還是民事訴訟，了解裁判費的計算很重要，這直接影響到當事人必須承擔的經濟負擔。事實上，民事訴訟的費用結構和刑事訴訟的費用結構不同。民事訴訟的裁判費通常根據訴訟標的的價值來計算。但刑事訴訟，大部分情形下，當事人不需要支付裁判費。透過這篇文章，我們將深入探討裁判費如何計算，並釐清大家的疑問。

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