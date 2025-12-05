特留分扣減權是什麼？要怎麼把屬於自己的遺產拿回來？

當家人留下遺囑，你發現自己被分配到的遺產繼承份額少得可憐，甚至完全被排除在外時，心情一定很複雜。你可能會想：「難道法律不保護我們這些家人嗎？」其實，法律早就為這種情況準備了保護機制。這個機制就是「特留分扣減權」，專門保障法定繼承人的基本權益。

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