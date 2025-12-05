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當家人留下遺囑，你發現自己被分配到的遺產繼承份額少得可憐，甚至完全被排除在外時，心情一定很複雜。你可能會想：「難道法律不保護我們這些家人嗎？」其實，法律早就為這種情況準備了保護機制。這個機制就是「特留分扣減權」，專門保障法定繼承人的基本權益。
網傳「超療癒影片」，台鐵上疑似「奧客」的乘客被副站長宣告「解除契約」趕下車。你有想過自己搭台鐵有可能被趕下車嗎？你知道除了危險以外，髒亂與不守規矩台鐵可以拒載嗎？
不論是開車或騎機車，在停等紅燈時，你有為了打發這幾10秒的時間，拿手機出來滑一下嗎？看起來好像不是很嚴重的小動作，其實可是違規的喔！
石虎與花豹之爭在台灣列車中上演。姑且不管圖庫能不能使用，「把花豹講成石虎」，這種「扭曲他人作品」的行為有沒有侵害著作權呢？
你吃過第一家鹹酥雞嗎？上週判決出爐，他們把無許可證的添加物加進胡椒粉裡被法院判刑。但你是否想過，同樣都是涉嫌攙偽，為什麼之前頂新可以被判無罪，這次添加物胡椒粉卻被判有罪呢？
我們時常聽到公證這個詞，但公證到底在幹嘛？有哪些事情可以公證？這篇文章簡單介紹公證的效果，以及哪些事情可以公證！
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