廢死民調反對方高達88%！為什麼還有人要推動廢死？

（三）台灣民意普遍反對廢除死刑

（三）台灣民意普遍反對廢除死刑

死刑存廢一直以來都是台灣社會備受關注的議題。為了瞭解民眾對於死刑存廢的看法，中華人權協會與台灣審議民主協會於今年進行了一項最新的民意調查。此次的死刑存廢民調結果顯示，台灣民眾普遍反對廢除死刑的立場。

根據中華人權協會與台灣審議民主協會所公布的最新死刑存廢民調，有高達83%的受訪民眾表示不贊同廢除死刑。這項數據清楚地反映出，台灣社會對於維持死刑制度存在著廣泛的共識，民調結果亦突顯了死刑議題在台灣社會中的重要性與敏感度。

1.有83%民眾不贊同廢除死刑

在反對廢死比例方面，民調顯示有83%的民眾不贊同廢除死刑。這意味著，儘管近年來廢除死刑的呼聲日益高漲，但是台灣民意仍然傾向於保留死刑制度。這樣的民意取向，可能與死刑對於維護社會治安及彰顯正義的功能有關。

2.有88%民眾認為在死刑尚未廢除前，應依法執行死刑

除了反對廢除死刑外，民調還發現有88%的民眾認為，在死刑尚未正式廢除之前，對於已經定讞的死刑犯，政府應該依法執行死刑。這反映出多數民眾贊成執行死刑，並且期望司法機關能夠確實履行法律賦予的職責，對於罪大惡極的重刑犯予以懲處。

綜合以�上民調結果，可以明顯看出台灣民意普遍反對廢除死刑，並且支持在死刑制度尚未廢止前，政府應該依法執行死刑。這樣的民意趨勢，值得社會各界在討論死刑議題時予以重視與深思。