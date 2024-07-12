性交易詐欺：不付錢是否等同於犯罪？

性交易在我國雖然沒有全面合法化，不過即便如此，性交易仍然確確實實存在在我們的社會當中，常常耳聞一些案例是雙方說好就是要一方給性、一方給錢，但是在事成之後，一方給了性，一方卻不給錢，此時是否有違反法律的問題呢？會不會因為性交易還沒有合法，提供性服務的人就只能白白被佔便宜呢？

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