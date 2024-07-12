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近日行政院長宣布，過年後要普發6000元「還稅於民」，在領6000元的同時，不免讓人思考，政府怎麼會有這些錢可以發給國民，可以說發就發嗎？「還稅」是什麼意思？要怎麼領？就讓這篇來簡單解密！
網拍上時常看到有賣家販售高鐵票根，普通車廂一張大約30~100元，商務車廂則可以賣到100元以上，使用過的高鐵票為什麼還可以賣錢呢？買賣使用過後的高鐵票根會不會有法律責任？讓我們來分析。
新春愉快！許多公司剛辦完尾牙不久，或者有些公司正要開始辦春酒，在春酒尾牙的場合，時常會有抽獎活動，然而，在抽獎的時候即便成為萬中選一的無敵幸運兒，就代表一定拿得到嗎？
在社會交往當中，時常會有誰跟誰借錢，但是卻沒有約定什麼時候要還錢，或只是說「先借我，我有錢就還你」，要是債務人（借錢的人）永遠都沒有有錢的那天呢？是不是就永遠無法把錢要回來了？
警察局通知書是由警察局發出的正式文件，通常是用於通知收件人出席警詢或作證。收到警局通知書做警詢筆錄有什麼要注意的事、能否請假、該不該找律師……等常見疑問，本文將完整解答！
性交易在我國雖然沒有全面合法化，不過即便如此，性交易仍然確確實實存在在我們的社會當中，常常耳聞一些案例是雙方說好就是要一方給性、一方給錢，但是在事成之後，一方給了性，一方卻不給錢，此時是否有違反法律的問題呢？會不會因為性交易還沒有合法，提供性服務的人就只能白白被佔便宜呢？
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