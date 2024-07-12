性交易詐欺：不付錢是否等同於犯罪？

【爽完之後不付錢，你這個大騙子！】
性交易在我國雖然沒有全面合法化，不過即便如此，性交易仍然確確實實存在在我們的社會當中，常常耳聞一些案例是雙方說好就是要一方給性、一方給錢，但是在事成之後，一方給了性，一方卻不給錢，此時是否有違反法律的問題呢？會不會因為性交易還沒有合法，提供性服務的人就只能白白被佔便宜呢？
【先來看看⋯⋯會成立強制性交嗎？】
強制性交 規定在我國刑法第221條，如果是以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者，就是強制性交。所以必須要是對方不想要發生性行為，但透過物理上或心理上的強迫，使得對方乖乖就範，這樣才算是強制性交。如果像是這種約好要性交易，但事後不付錢的案件，提供性交易的那一方對於要「發生性行為」這件事情，應該是明白而願意的；除非性行為時，他方利用威脅、強制、言語恐嚇等等方式，逼迫不願意做的他方繼續做，否則應該都不會成立強制性交。
【可是是因為你說要給錢，我才要提供性服務的啊！】
看到這邊，應該會有聰明的讀者想說：「要不是你說會給我錢，我也不會跟你啪啪。」事實上，法院也理解到了這件事情！法院也知道「就是因為你騙我說要給我錢我才提供性服務的」。因此，在這種情形，法院認為這種騙人家要給錢、給包包、買點數等等，事後卻直接走人的人成立「詐欺得利」。
依據我國刑法第339條第2項，意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術得財產上之利益者，成立詐欺得利罪。依照法院見解（如：臺灣板橋地方法院刑事判決100年度易字第256號），「利益」並不一定要是合法的利益（因我國�性交易尚未合法），只要是依照社會生活的現實角度觀之具有利益即屬之，所以性服務也算是一種利益。在本案的情形（也就是俗稱的「白嫖」），法院認為被害人是在受欺騙的情況下提供性服務，因此享受該服務的人就會成立詐欺得利罪。
這種讓享受性服務的人成立詐欺得利的案件在實務上其實滿常見的，表示性服務也是法院認定受刑法保護的利益的一種。性工作者所提供的是來自於自身的勞動，享受服務的人本來就該提供對價，千萬不要認為享受性服務之後，可以兩收一攤拍拍屁股走人喔！