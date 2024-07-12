性交易詐欺：不付錢是否等同於犯罪？

【可是是因為你說要給錢，我才要提供性服務的啊！】

看到這邊，應該會有聰明的讀者想說：「要不是你說會給我錢，我也不會跟你啪啪。」事實上，法院也理解到了這件事情！法院也知道「就是因為你騙我說要給我錢我才提供性服務的」。因此，在這種情形，法院認為這種騙人家要給錢、給包包、買點數等等，事後卻直接走人的人成立「詐欺得利」。

依據我國刑法第339條第2項，意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術得財產上之利益者，成立詐欺得利罪。依照法院見解（如：臺灣板橋地方法院刑事判決100年度易字第256號），「利益」並不一定要是合法的利益（因我國�性交易尚未合法），只要是依照社會生活的現實角度觀之具有利益即屬之，所以性服務也算是一種利益。在本案的情形（也就是俗稱的「白嫖」），法院認為被害人是在受欺騙的情況下提供性服務，因此享受該服務的人就會成立詐欺得利罪。

這種讓享受性服務的人成立詐欺得利的案件在實務上其實滿常見的，表示性服務也是法院認定受刑法保護的利益的一種。性工作者所提供的是來自於自身的勞動，享受服務的人本來就該提供對價，千萬不要認為享受性服務之後，可以兩收一攤拍拍屁股走人喔！