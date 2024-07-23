網拍高鐵票根：購買和出售的法律風險大揭密

【賣家可能成立詐欺取財罪及行使業務登載不實文書罪的幫助犯】

至於販售高鐵票根的賣家是否需要付法律責任呢？是的，賣家如果有幫助故意的話，可能成立前述罪名的幫助犯。

刑法30條1項前段規定：「幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。」本條有幾個要件，被幫助人要故意實現不法構成要件行為，幫助人要有幫助行為，對被幫助人的犯罪行為有物質上或精神上的助力，幫助行為與被幫助人的行為間有因果關係，且幫助人須對幫助行為具有認識及意欲，也就是要有幫助故意。

買家購買賣家販售的高鐵票根後，實現詐欺罪及行使業務登載不實文書罪構成要件的行為，賣家的販售行為對其行為有助力，且其中有因果關係。

唯一不確定的就是賣家是否有幫助故意？在拍賣網站中，雖然許多賣家會註明僅供收藏用，但賣家是不是對於買家浮報出差交通費的行為有認識及意欲還是要具體個案判斷，如果有，則可能成立詐欺取財罪及行使業務登載不實文書罪的幫助犯。

新聞來源：https://news.tvbs.com.tw/life/1805119