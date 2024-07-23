政府發6000元紅包！「還稅於民」背後的秘密解密

【政府發紅包？還稅於民每人發6000！？】
近日行政院長宣布，過年後要普發6000元「還稅於民」，在領6000元的同時，不免讓人思考，政府怎麼會有這些錢可以發給國民，可以說發就發嗎？「還稅」是什麼意思？要怎麼領？就讓這篇來簡單解密！
【還稅於民是因為稅額超徵？】
政府之所以可以向全民普發6000元，這些錢其實來自「稅額超徵」的錢，而「稅額超徵」又是什麼呢？
「稅額超徵」是指國家該年實際收到的稅，超過該年編列的預算數。 會發生超徵的情況，是因為國家所要花的錢需要遵守「量出為入」的原則，也就是今年要花多少錢要先編列成預算，接著再決定要跟人民收多少稅。但是困難的就在編預算，預算雖然可以透過過去過往編列的經驗，加上該年度經濟景氣的預測編列出來，但是通常沒有辦法很精準的訂立出一個一定夠用或是一定花不完的數目。
因此假設該年度的預算是3兆，但那年因為景氣特別好經濟大幅成長，人民的所得增加、公司的營業額上漲，後來收到的稅收有3兆2億，那超過的2億就是前面提到的「超徵」；相反的如果是後來經濟衰退，沒有收到3兆，那沒收滿的就是所謂的「短徵」。不過要注意的是超徵或短徵除了經濟影響的因素，有時候也可能是反應出國家編列預算出現問題的警訊。
而今年可以普發6000元，這些錢就來自於去年稅收「超徵」的4,950億。
【超徵就一定要還給人民？那可不一定】
如同前面說的，因為預算預估的問題，表示每年都有可能會發生超徵或短徵，而根據財政部的統計，過去只有2009、2012、2013、2020年發生短徵，其他年度都是超徵，但以前發生超徵時，怎麼沒有聽說政府要把超徵的部分發還給人民呢？
那是因為超徵的稅額發給人民，並不是必然，這些超徵的部分最主要會依預算法去「減少舉債」或依照公共債務法去「優先償還公債」，所以一般來說，超徵的錢是會先拿去還國家的債或是先留下來避免下一年國家需要舉債借錢。
至於還稅於民，則就是另一個選項了，並且要還稅於民，不是說發就發。程序上，要先由行政院提列要發的預算，並且由立法院審核訂定使用特別預算的法規，三讀通過後，才能開始發。
【要去哪裡領？政府發這個好嗎？】
至於要領這次普發的6000元，根據新聞媒體的公布，有三個方法：線上申請直接入帳、ATM領取或是直接到郵局的臨櫃申請領取，不過具體詳細的做法還是要等到之後法規通過後，才能確定，到時候大家可以多加注意！
最後關於這次普發，筆者認為普發或許可以帶來像是當年發消費券一樣，刺激消費的經濟上效果，但是不可不注意的是，超徵也可能代表政府預算編列的問題，並且超徵並不代表國家很有錢，國家的債務仍然還是存在的。
因此在領到6000元之餘，除了開心，或許可以思考發這筆錢的利與弊。
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