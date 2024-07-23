政府發6000元紅包！「還稅於民」背後的秘密解密

【還稅於民是因為稅額超徵？】

政府之所以可以向全民普發6000元，這些錢其實來自「稅額超徵」的錢，而「稅額超徵」又是什麼呢？

「稅額超徵」是指國家該年實際收到的稅，超過該年編列的預算數。 會發生超徵的情況，是因為國家所要花的錢需要遵守「量出為入」的原則，也就是今年要花多少錢要先編列成預算，接著再決定要跟人民收多少稅。但是困難的就在編預算，預算雖然可以透過過去過往編列的經驗，加上該年度經濟景氣的預測編列出來，但是通常沒有辦法很精準的訂立出一個一定夠用或是一定花不完的數目。

因此假設該年度的預算是3兆，但那年因為景氣特別好經濟大幅成長，人民的所得增加、公司的營業額上漲，後來收到的稅收有3兆2億，那超過的2億就是前面提到的「超徵」；相反的如果是後來經濟衰退，沒有收到3兆，那沒收滿的就是所謂的「短徵」。不過要注意的是超徵或短徵除了經濟影響的因素，有時候也可能是反應出國家編列預算出現問題的警訊。

而今年可以普發6000元，這些錢就來自於去年稅收「超徵」的4,950億。