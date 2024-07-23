當抽獎變成法律糾紛：公司股票贈與的爭議案例

【抽獎活動是贈與】

公司舉辦的抽獎活動，如果無關乎工作表現、考績等等，而只是看誰幸運誰就可以抽到，那麼公司根據抽獎結果把抽到的禮物送給員工，雙方的契約關係應是民法的贈與（民法第406條：「稱贈與者，謂當事人約定，一方以自己之財產無償給與他方，他方允受之契約。」）。同樣的，若參加超市滿額即可抽獎的活動，若抽到一台車子，那麼超市和該名消費者成立的也是贈與契約。

贈與白話來說，就是送東西給別人，而送東西給別人這件事情，根據民法規定，在還沒送出去之前，其實隨時都可以說「我不送了」，畢竟直觀來講，沒有人有義務一定要送東西給別人嘛。民法第408條第1項前段就是這樣規定：「贈與物之權利未移轉前，贈與人得撤銷其贈與。」，只要東西還沒交到別人手上��，如果哪天不想給了，就可以不給。不過第408條第2項有例外規定，如果該贈與有公證或者是履行道德上的義務，不可以說不給就不給。什麼是「道德上的義務」？法院曾經承認「為感謝兄弟照顧父親而贈與（臺灣臺北地方法院民事判決108年度重訴字第1048號）」、「對於未認領的非婚生子女給付生活費（臺灣臺北地方法院民事判決109年度重訴字第296號）」等等都屬於這樣的義務。

從本案動員大會的抽獎活動來說，是否有民法第408條第2項不得撤銷贈與的事由呢？首先，抽獎活動並沒有經過法院公證，其次，公司是否有一個抽到了就一定要給出禮物的「道德上的義務」呢？觀察法院見解，道德上的義務時常和「扶養」、「就命恩人」等倫常價值掛在一起，由此我們可以推敲而出，大公司抽獎活動的贈與，應該不會是法院所認定的「道德義務」，而事實上，法院對於「道德上的義務」也都採取較為限縮的態度。