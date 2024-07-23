借款與法律：當「有錢再還你」變成法律爭議

【無確定期限的債務⋯⋯】

簡單來說，無確定期限的債務就是「錢是一定要還的，但什麼時候還錢並不確定」。而無確定期限的債務在法律上又分作兩種，一種叫作「不定期債務」，另外一種叫作「不確定期限之債務」，這兩個名詞看起來很像，但是在法律上債權人能夠行使的權利卻不相同！

「不定期債務」就是雙方並沒有講好什麼時候要還錢，而「不確定期限之債務」則是有一個期限在，只是何時期限到來並不確定，舉例來說：如果雙方約定「烏俄戰爭結束時，我就還你100萬」，這就是「不確定期限之債務」。而這兩種不同的債務會對債權人的權利產生什麼影響呢？

若是「不定期債務」，債權人可以隨時要求清償（民法第315條）；然而若是「不確定期限之債務」，則必須要等到期限真的到來，才可以要求債務人清償借款（民法第316條）。所以在前述烏俄戰爭的例子，如果烏俄戰爭一直不結束，債權人就無法要債務人還錢。順道一提，無論是不定期債務或者是不確定期限之債務，都要依照民法第229條第2項進行催告（催告就是跟對方說時辰已到請還錢）之後，債務人才算給付遲延、才會開始計算民法第233條的遲延利息。