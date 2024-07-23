借款與法律：當「有錢再還你」變成法律爭議

【先借我錢，啊我有錢再還你】
在社會交往當中，時常會有誰跟誰借錢，但是卻沒有約定什麼時候要還錢，或只是說「先借我，我有錢就還你」，要是債務人（借錢的人）永遠都沒有有錢的那天呢？是不是就永遠無法把錢要回來了？
【無確定期限的債務⋯⋯】
簡單來說，無確定期限的債務就是「錢是一定要還的，但什麼時候還錢並不確定」。而無確定期限的債務在法律上又分作兩種，一種叫作「不定期債務」，另外一種叫作「不確定期限之債務」，這兩個名詞看起來很像，但是在法律上債權人能夠行使的權利卻不相同！
「不定期債務」就是雙方並沒有講好什麼時候要還錢，而「不確定期限之債務」則是有一個期限在，只是何時期限到來並不確定，舉例來說：如果雙方約定「烏俄戰爭結束時，我就還你100萬」，這就是「不確定期限之債務」。而這兩種不同的債務會對債權人的權利產生什麼影響呢？
若是「不定期債務」，債權人可以隨時要求清償（民法第315條）；然而若是「不確定期限之債務」，則必須要等到期限真的到來，才可以要求債務人清償借款（民法第316條）。所以在前述烏俄戰爭的例子，如果烏俄戰爭一直不結束，債權人就無法要債務人還錢。順道一提，無論是不定期債務或者是不確定期限之債務，都要依照民法第229條第2項進行催告（催告就是跟對方說時辰已到請還錢）之後，債務人才算給付遲延、才會開始計算民法第233條的遲延利息。
【回到「有錢再還」】
回到本題，有錢再還到底是「不定期債務」還是「不確定期限之債務」？如果是前者，債權人可以隨時催告對方請求債務人償還借款，若是後者，債權人就得真的等到對方有錢才可以要對方還款。目前在實務上小編沒有找到一個很明確的答案，不過有少數判決可以提供給我們蛛絲馬跡，如臺灣高等法院民事判決100年度上易字第1056號中，即表示債務人向債權人允諾「有錢再還」，只是暫時寬限之意，否則債務人若一直躲藏，則債權人根本不可能有拿到錢的一天，所以判決債務人應該要依照雙方和解契約向債權人還錢。從這個判決來看，法院似乎比較偏向認為「有錢再還」是「不定期債務」，債務人不可以等到真的有錢那天才還。
「錢借我，我有錢再還你」這樣的文句可能會造成一個句子各自表述的問題，所以若大家真的有一天要面對借別人錢或跟別人借錢的情形，還是要講清楚、最好在書面契約寫清楚，以免日後有更多的爭執喔！