毒品的三次減刑：在法律中尋求救贖的機會

每每接到毒品案件的諮詢，當事人總是劈頭就問：「律師，我會不會被抓去關？」碰到這種問題我總是很頭大。我覺得即便是神也不能預知訴訟勝敗，因為審判的是人。但，大多數的毒品案件倒是都有「三次減刑」的可能性，讓你不用被關那麼久。

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