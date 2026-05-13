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每每接到毒品案件的諮詢，當事人總是劈頭就問：「律師，我會不會被抓去關？」碰到這種問題我總是很頭大。我覺得即便是神也不能預知訴訟勝敗，因為審判的是人。但，大多數的毒品案件倒是都有「三次減刑」的可能性，讓你不用被關那麼久。
台鐵警察英勇殉職，讓不少人把矛頭指向「司法」，覺得台灣法官都亂判才會讓員警不敢開槍。但真的是這樣嗎？台鐵員警的案子，在法院看來真的不能開槍嗎？我用最近的三個警察開槍案來分析，告訴你其實員警可以開槍。
長榮堅��持提告的新聞不斷傳出，認為工會把「勞工董事」當訴求之一，導致整個罷工也跟著違法。但，根據勞資爭議處理法，即便是訴求勞工董事應該也合法，因此罷工也合法喔！
你今年夏天去玩水了嗎？吉律已經熱到想每分鐘都泡在水裡..
夏日戲水，可千萬要注意以下事項！
不管在國民黨初選結果前後，最多人想問的就是「帶職參選合法嗎？」
簡單來說，現在沒有法律禁止帶職參選，而真正的問題反而是「中途離職合法嗎？」
誹謗罪的定義跟構成要件是什麼？在公開場合被罵不雅言語，應該告誹謗還是毀謗？怎樣會變成加重誹謗罪？在匿名網站的發文也會觸犯誹謗罪嗎？誹謗罪要怎麼舉證跟提告？本文中律師將一步步引導您全面了解刑法誹謗罪！
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