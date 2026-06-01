網路公審的法律界線：世新大學生影片事件引發思考

看了最近流傳的世新大學生影片，我真的是開了眼界，這世界上真的人能夠如此輕鬆地說出這麼傷人又噁心的話。但邊看我不禁想：「惡劣歸惡劣，將這種影片po網公審，被害的大學生會不會有法律責任？會不會被這個惡劣學生的律師家庭提告呢？」

閱讀全文