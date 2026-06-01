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詐欺罪定義是什麼？詐欺罪怎麼告？提告詐欺後能撤告嗎？被詐欺怎麼求償？詐欺罪會被判多久？想知道刑法詐欺罪怎樣才會成立就看這篇！包含詐欺罪構成要件、詐欺罪刑責、詐欺罪追訴期與不同的詐欺罪種類，讓資深刑事律師用淺顯易懂的方式幫你搞懂詐欺罪！
遇到醫美手術效果不符預期或整形失敗，如何判斷是否算是「醫療疏失」？能不能求償？本文中資深律師將提供完整的申訴管道、證據蒐集、賠償項目等醫美診所醫療糾紛的法律知識。
當您在訴訟中獲得部分勝訴，對方卻提起上訴時，您可能會擔心自己敗訴的部分該怎麼辦。這時候，附帶上訴就是保障您權益的重要工具。本文將為您詳細解析附帶上訴的法律定義、適用時機、提起要件和程序步驟。
透過商標註冊能有效預防商標被盜用，並減少名譽受損的可能性。然而，商標要怎麼註冊？註冊一個商標要多少錢？商標法侵權又是如何認定？被告商標侵權怎麼辦？本文將由律師提供商標註冊的流程以及商標侵權法律責任的深入解析。
律師將在本文中說明國賠的定義、範圍、請求方式以及兩大國家賠償種類和金額計算方式，並解說國賠應該走民事訴訟還是行政訴訟，同時附上政府國賠判決和案例，幫助您快速瞭解國家賠償的法律實務運作！
看了最近流傳的世新大學生影片，我真的是開了眼界，這世界上真的人能夠如此輕鬆地說出這麼傷人又噁心的話。但邊看我不禁想：「惡劣歸惡劣，將這種影片po網公審，被害的大學生會不會有法律責任？會不會被這個惡劣學生的律師家庭提告呢？」
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