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工會勞保與公司投保有什麼差別？在職業工會加勞保的資格是什麼？加入工會有哪些好處？職業工會勞健保費多少？工會勞保理賠怎麼申請？工會勞保查詢其實一點都不難！律師帶你一次了解2026工會勞健保費用級距表和投保注意事項！
你有參加過廚藝課或調酒課程嗎？現在很流行這樣的課程，而最近就有人來跟我諮詢開這樣課程的法律問題。
你可能會想「教做菜也違法？」倒也不是，但如果你想教的是「酒」類製品，就有違法的風險喔！
這種行銷手法，最近似乎又更甚囂塵上，例如今年初很紅的「998」福袋。
抽獎賣東西不是不行，但如果你也想仿照別人的商業模式，可能要注意「公平交易法」的問題。
不曉得你有沒有聽說過「爭議款」。有些人刷卡買了東西才發現不喜歡、買錯顏色，還去找銀行說這是「爭議款」，請求止付、退款。但，並不是所有消費糾紛都算是爭議款，而爭議款也不見得一定退的成。
昨天教育部長潘文忠以教育部之名義向警政署舉報安定力量主席散布謠言，具體內容包含指稱學校教育肛交、多人性愛與用藥，這些都有違目前性別平等教育的現實。看到有人善用法律程序來對抗不實資訊，讓我覺得民主與法治是真的有意義的，只不過，教育部長的舉報可能不會有理想的結果。
送中條例的衝突中，我看到不少網路留言說：「警察只是依法行事」。
我相信警察有它的難處，像是「命��令需要服從」。但，其實警察也有不服從的權利；而在某些情況下，更有不服從的義務。不管你是否支持衝突中的警察行為，希望你都能看看這篇，並且想想警察是否還能做什麼、不能做什麼。
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