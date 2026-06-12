平衡法治與良心使命：警察的權利與責任

送中條例的衝突中，我看到不少網路留言說：「警察只是依法行事」。 我相信警察有它的難處，像是「命��令需要服從」。但，其實警察也有不服從的權利；而在某些情況下，更有不服從的義務。不管你是否支持衝突中的警察行為，希望你都能看看這篇，並且想想警察是否還能做什麼、不能做什麼。

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