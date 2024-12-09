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在新冠肺炎疫情影響下，最近有不少藝人房東帶頭表示願意降低房租來減少房客的壓力，政府也拋磚引玉，針對國有非公用土地租金減收、提出可以申請緩繳、免計利息等方案。但這樣「共體時艱」是房東的義務嗎？在法律上，房客有依據請求房東調降租金嗎？
廣告不實，是指業者在商品或廣告上進行虛偽不實或引人錯誤的表示，而這些不實或錯誤的內容，會影響消費者是否購買該商品的決定。廣告不實的行為，不僅侵害消費者權益，更可能觸犯公平交易法及消費者保護法，就讓律師來教您買到廣告不實的產品該怎麼處理！
債權憑證是在債務人沒錢時不可缺少的重要法律文件，本文中律師將分享如何取得債權憑證、債權憑證的有效期限要怎麼計算？如果需要換發債權憑證又該如何聲請，並回答最常見的債務憑證疑問！
不動產中的「借名登記」是一種常見的做法。它指的是一個人將自己的房產登記在另一個人的名下，通常是出於節稅、分散風險、獲得資格限制或改善信用等考慮。然而這種做法可能會帶來一些法律風險，需要小心應對。本文將由專業不動產律師為您解析借名登記的相關法律問題！
新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散到校園，已經有高中生因為確診病例全班停課，除了禁醫事人員出國以外，中央流行疫情指揮中心也發布高中以下師生停止出國的命令，這樣的限制合理嗎？
目前針對新冠肺炎確診者的資訊通常只會公布到居住區域，有越來越多聲音在討論是否可以公布更多有關確診者的資料來協助防疫工作。然而可以因為防疫有需要就公布嗎？可以公布哪些資料呢？針對這樣的問題，中央流行疫情指揮中心日前提出了「確診者個案資料發布原則」。
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