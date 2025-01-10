一場由口罩開始的法律問題　律師帶你看

【賣口罩，進牢房？】

而更進一步，有人在討論賣口罩除了行政裁罰以外，甚至相關的刑事責任，這又是怎麼一回事呢？這個答案主要有兩條：刑法251條、傳染病防治防61條。

刑法251條，是用來處罰為了「抬高交易價格」而囤積「日常生活用品」，而且沒有正當理由的狀況下，不讓囤積的物品進入市場銷售的人。

傳染病防治法61條，則是用來處罰疫情指揮中心成立中，對徵用的「防疫物資」，有囤積居奇或哄抬物價之行為且情節重大的人。

醫療口罩不僅屬於防疫物資，更在1/31日時，由行政院列為生活必需用品，所以剛好會符合兩者的資格，值得一提的是刑法251條以前沒有處罰這種行為，而是在去年底新增的法規，避免廠商為了破壞市場價格，而大量囤積人民生活必需用品且不願意銷售，此舉將影響人民生活，時間上來的很及時，是來自處理之前發生的衛生紙之亂問題。

但是否構成刑法251條的重點，除了囤積日常生活用品外，很重要的也是要囤積而得抬高價格才有處罰！

到底要囤積到多少數量才比較有可能出現問題？其實也還是要回歸個案判斷，因為能夠影響市場價格的數量跟「需求」會有關係，而在「平時」跟「疫時」需求量會有差別，所以成立的數量是會不一樣的。

另外刑法251條在立法理由也有說明處理的對象是廠商而非個人，所以合理地放個1、2盒自用是沒問題的，但是傳染病防治法61條則是可以涵蓋到個人，所以行為上還是要多注意。

總結來說，如今在台灣確實因為疫情的緣故而引發口罩之亂，除了多洗手、戴好口罩的同時，也要注意不要觸法，在發現自己身體健康有問題的情況下，也要盡快尋求醫療上的協助。