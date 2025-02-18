LEGAL KNOWLEDGE
由喆律專業律師團隊打造最實用的法律知識庫，涵蓋家事、刑事、民事、債務催收、車禍糾紛到勞資爭議等全方位領域。我們化繁為簡，讓您在面對法律難題時，能快速找到清晰、明確的指引與解答。
第 337–342 篇，共 612 篇
每隔一段時間，就會有宣稱是「我對FB的隱私權聲明」的貼文在臉書上流傳、轉貼。臉書官方針對謠言做出回應，說明用戶這樣的聲明是沒有用的。欸，等一下！其實官方的意思是，這種聲明文是沒有用的，並不是說不蒐集你的資料 !
立法院針對聚眾鬥毆問題，於去年12月修正刑法第149條、第150條，在今年1月15日正式施行新法!
本次修法有2大重點，首先，將原本法條的「公然聚眾」修正為「於公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上」，意即在公共場合聚集3人以上就是了!再來是對於攜帶兇器或危險物品幹架以及在馬路上幹架的行為要加重處罰。
在當前通膨萬物皆漲的環境下，不少人都在尋找偏門工作賺錢的機會。然而，網路上充斥著各式各樣標榜高薪的偏門工作，背後卻隱藏著重重陷阱，一不留神就可能落入詐騙集團的圈套，不僅賺不到錢，更有成為代罪羔羊觸犯刑法的風險！
限制住居代表什麼？羈押、具保與責付又是什麼？被限制住居還可以外出嗎？限制住居有哪些注意事項？限制住��居與限制出境、限制出海有什麼不同？透過本文，讓專業律師為您詳細解釋限制住居與限制出境等相關法規，以及如何解除限制住居！
你聽過「善良管理人」這個詞嗎？在法律界，它可不是描述某人的品格。善良管理人是一個重要的法律定義，指的是具備相當知識和經驗的人所應有的注意義務。這個概念在民法中經常出現，影響著我們的日常生活和商業活動。
常常聽到新聞提到許多人為了躲避兵役出國，這樣是合法的嗎?那幾歲的男子須要當兵?逃兵會有什麼責任呢?
Online Legal Consultation
喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。
免費諮詢