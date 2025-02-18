什麼是善良管理人？有哪些責任？律師來解惑！

你聽過「善良管理人」這個詞嗎？在法律界，它可不是描述某人的品格。善良管理人是一個重要的法律定義，指的是具備相當知識和經驗的人所應有的注意義務。這個概念在民法中經常出現，影響著我們的日常生活和商業活動。

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