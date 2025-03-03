你一定要知道「FB隱私政策」的兩三事

【臉書的隱私政策，你有認真看過嗎？】
每隔一段時間，就會有宣稱是「我對FB的隱私權聲明」的貼文在臉書上流傳、轉貼。臉書官方針對謠言做出回應，說明用戶這樣的聲明是沒有用的。欸，等一下！其實官方的意思是，這種聲明文是沒有用的，並不是說不蒐集你的資料 ！
【FB隱私政策都寫了些什麼？】
大家有認真看過FB的隱私政策嗎？雖然FB官方表示，用戶都可以透過「隱私設定」，自己決定自己的動態誰看得到、其他用戶如何尋找和聯絡你，但比起這些，其實更重要的是，FB還會蒐集用戶的其他資料，包含「使用習慣」、「使用偏好」、「交易活動」等等的資訊，而這些資料會被如何使用？規則被定在「隱私政策」中，早就在用戶們註冊帳號的時候，就已經不知不覺的先同意了。
【FB會拿我的資料做什麼？】
資料會被用在個人化的首頁內容、廣告行銷等等，也就是你在臉書上滑到的東西，很多都是「被計算過」才出現在你眼前！可以嘗試到你的臉書設定中的「廣告偏好」或是「Facebook站外動態」，就會發現有多少廣告商在你不知不覺的狀態下，獲得你的個人資料進而對你投放廣告。
【可以拒絕FB使用我的資料嗎？】
依我國《個人資料保護法》第8條及第19條的規定，在經當事人同意或是有契約關係、法律明文規定等狀況下，可以合法蒐集個人資料，但是必須告知蒐集目的、告知提供與否的影響與權利等等。個資法第20條也規定到，利用個人資料行銷，在首次行銷時，應提供當事人表示拒絕接受行銷之方式，如果當事人表示拒絕接受行銷時，應即停止利用其個人資料行銷。
但是，我國個資法中保護的是「個人資料」，指得是姓名、生日、聯絡方式或者得以直接或間接方式識別特定個人的資料，而這些網路「使用習慣」雖然無法直接識別到某個人，但能不能「間接識別」到某個人，則是有爭議的，事實上會因為不同網站使用的技術不同，而有不同的結果，有些技術會識別到個人、有些則不會。舉例而言，歐盟個資法(GDPR)就有特別針對網路使用資料─cookie做出明確規範，規定如果cookie可以識別到特定個人，就應被認定屬於個人資料。
【怎麼保護自己的資料？】
FB在經過個資外洩的風波後，針對隱私政策的設定開放了更細緻、明確的操作，只是一般使用者可能不知道可以特別去更改設定，如果擔心個人資料使用的問題，不妨就動動手到「設定」中，馬上檢視自己的資料被使用到哪裡，再決定要不要更改設定吧！