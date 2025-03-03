你一定要知道「FB隱私政策」的兩三事

【可以拒絕FB使用我的資料嗎？】

依我國《個人資料保護法》第8條及第19條的規定，在經當事人同意或是有契約關係、法律明文規定等狀況下，可以合法蒐集個人資料，但是必須告知蒐集目的、告知提供與否的影響與權利等等。個資法第20條也規定到，利用個人資料行銷，在首次行銷時，應提供當事人表示拒絕接受行銷之方式，如果當事人表示拒絕接受行銷時，應即停止利用其個人資料行銷。

但是，我國個資法中保護的是「個人資料」，指得是姓名、生日、聯絡方式或者得以直接或間接方式識別特定個人的資料，而這些網路「使用習慣」雖然無法直接識別到某個人，但能不能「間接識別」到某個人，則是有爭議的，事實上會因為不同網站使用的技術不同，而有不同的結果，有些技術會識別到個人、有些則不會。舉例而言，歐盟個資法(GDPR)就有特別針對網路使用資料─cookie做出明確規範，規定如果cookie可以識別到特定個人，就應被認定屬於個人資料。