「夠狠、義氣、兄弟多！」 古惑仔也要了解的新舊刑法

【過去法院的見解有什麼問題？】

過去法院實務認為「聚眾」是指在幹群架的時候，隨時可以再繼續烙人來的情況，如果幹群架的人是事先約好，而且人數已經確定了，不會再有人跑來吶喊助威的情況，就不會是聚眾，例如:今天小雷跟別人一言不合相約要打架，小雷用line烙了100人，因為就是這100人會來，不會再增加到101人，那小雷的行為就不是聚眾！

所以這次修法認為，不論其在何處、以何種聯絡方式（LINE、微信、網路直播等）聚集，且亦不論是否為事先約定或臨時起意，通通都屬於本條的聚集行為!那又避免到底要聚集多少人才算聚眾，因此立法院參考組織犯罪防制條例，認為只要3個人以上在公眾場合滋事，而且不受限於需要人數隨時可以增加的情況，就對於居民的安寧造成影響，以及對公共秩序有顯著的危害