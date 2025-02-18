役齡男子出國躲兵役？你需要知道的責任與風險！

【誰會被抓去當兵呢?】

具有中華民國國籍的男子，在年滿18歲之翌年1月1日起，至屆滿36歲之年12月31日，都是屬於役齡男子。例如在今年中任何一天年滿18歲的男子，到隔年1月1日開始就會成為役齡男子；而在今年中任何一天屆滿36歲的男子，即使還沒到隔年生日成為37歲，再過了年底之後就不會再是役齡男子了。

而役齡男子就是會需要履行服兵役義務的男子，如果沒有念書、準備考試之類的原因，就會被通知去當兵的!