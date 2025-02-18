役齡男子出國躲兵役？你需要知道的責任與風險！

【當兵是每位男性國民的責任，如果人在國外還須要當兵嗎?】
常常聽到新聞提到許多人為了躲避兵役出國，這樣是合法的嗎?那幾歲的男子須要當兵?逃兵會有什麼責任呢?
【誰會被抓去當兵呢?】
具有中華民國國籍的男子，在年滿18歲之翌年1月1日起，至屆滿36歲之年12月31日，都是屬於役齡男子。例如在今年中任何一天年滿18歲的男子，到隔年1月1日開始就會成為役齡男子；而在今年中任何一天屆滿36歲的男子，即使還沒到隔年生日成為37歲，再過了年底之後就不會再是役齡男子了。
而役齡男子就是會需要履行服兵役義務的男子，如果沒有念書、準備考試之類的原因，就會被通知去當兵的!
【逃兵會有刑事責任!】
如果役齡男子逃兵行為的話，依據妨害兵役治罪條例，會有刑事責任。像如果是役齡男子沒有經過核准就出國，或是經過核准出國但經過一段時間不回來的話，會有五年以下有期徒刑的。(但法院實務上判刑都判的不重，大多數都判決2-5個月的有期徒刑，而且可以易科罰金。)
【逃兵的法律追溯期】
而如果違反前面說的妨害兵役治罪條例，因為兵役法相關的法律沒有特別規定追訴期間，所以要回到刑事訴訟法，法律的追訴期是20年。��也就是代表，在犯罪行為終了後的20年內，都是有可能被起訴的，而且因為役男須要當兵的義務是到36歲，所以在36歲那年的年底，結束役男身分的時候，違法的狀態才會結束，也才會開始算這20年的追訴期，所以如果違反，你就要到56歲才能安全下庄。
【役齡前男子出國不用擔心】
而如果是在18歲之前出國，因為出國時還不是役齡男子，出國就沒有逃兵的問題。但如果18歲出國後回國的話，仍然要履行當男人該承擔的責任 !
所以如果真的要躲避兵役，在18歲以前出國的人，要等到36歲，而且要過了36歲那年的年底，才會不需要再當兵。
因此如果18歲以前就出國，雖然出國時並未違反法律，但是等到過36歲那年的年底才能回國，和兵役期間相比較，到底孰輕孰重，是個可以認真思考的問題啊!