LEGAL KNOWLEDGE
由喆律專業律師團隊打造最實用的法律知識庫，涵蓋家事、刑事、民事、債務催收、車禍糾紛到勞資爭議等全方位領域。我們化繁為簡，讓您在面對法律難題時，能快速找到清晰、明確的指引與解答。
第 55–60 篇，共 612 篇
自從上次在iCHEF 餐廳幫 與James直播後，有不少抱著餐廳夢的粉絲來問我開餐廳的法律問題。在賺錢之前，最多人問的是「餐廳賺到錢以後要怎麼繳稅？需要繳兩次稅嗎？」
藉這機會，也和各位粉絲簡單說明這個法律問題！
去年台北市長選舉，丁守中以3000票之差落敗。他認為「選舉中有10多萬人一邊看著手機看著開票結果、一邊在投票」造成選舉不公，因此在選舉結束後提起「選舉無效」訴訟，兩日前法院判決丁敗訴。
不少人揶揄丁輸不起還去提告、浪費司法資源，但你知道法院是怎麼判的嗎？
最近事務所接了越來越多離婚案件，不知道該開心還是難過…
在離婚財產分配的案件中，我發現很多案件都牽扯到「保險」到底能不能拿來分。
有些保險會有高額的保單價值準備金，有些還比當事人銀行的存款還多，這種時候到底能不能分，就大大影響當事人的權利。
根據破產法，當債務人的資產不足以清償所有負債時，可以透過法院的破產程序，將資產公平地分配給債權人，剩餘債務則可獲得免除。但聲請破產有什麼條件？破產後有什麼法律效果？本文中律師將詳盡解說個人破產及公司破產的法律規定！
台灣去年有超過28萬件無照駕駛案件發生，嚴重危害人們的生命和財產安全。值得注意的是，其中有75%涉及累犯，顯示單靠懲罰已無法徹底解決問題。本文中資深律師將介紹無照駕駛修法後最新的法律責任和處罰！
當你面對報案被拒的情況時，不僅個人權益受損，整體司法公正也會受到影響。在這篇文章中，專業律師將解析吃案的定義、常見類型，並提供實用的應對策略。無論你是否曾經遭遇過這種情況，了解這些知識都能讓你在未來更加從容應對，有效保護自己的權益。
Online Legal Consultation
喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。
免費諮詢