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收到刑事傳票怎麼辦？地檢署傳票跟法院傳票有什麼不同？收到傳票一定要去嗎？開庭要準備什麼？可以請假嗎？家人能陪同嗎？別擔心，資深刑事律師幫你做好收到傳票全部要做的準備！
離職預告期怎麼算？離職一定要一個月前講嗎？離職預告期的天數有包含假日嗎？沒有預告就離職會違法嗎？合法的離職預告方式有哪些？用LINE提離職有法律效力嗎？本文中律師將完整解答離職預告天數計算方法和勞基法離職規定，讓你一次搞懂如何合法提離職！
車禍調解是什麼？車禍調解跟車禍和解有什麼不同？車禍調解申請流程怎麼進行？調解時有什麼談判技巧？本文將為你解惑有關車禍調解委員會的常見問題，同時說明車禍調解的注意事項，並分析什麼情況下需要找車禍調解律師。
緩刑是什麼意思？想緩刑需要滿足哪些條件？緩刑會不會留下前科？緩刑與易科罰金哪個好？緩刑期間可以出國嗎？什麼情況緩刑會被撤銷？被撤銷了會怎樣？以上緩刑相關的疑問資深刑事律師將在本文全面解析，文末還提供免費法律諮詢服務！
累犯和再犯有什麼區別？多短的期間內算累犯？構成累犯需要符合哪些要件？律師將在本文中詳細解釋刑法累犯的定義、適用範圍，以及加重刑責的計算方式。透過深入了解刑法累犯制度，民眾可以提高法律意識，避免觸犯法律而受到更重的處罰。
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