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近來許多駕駛都因使用喪屍菸彈，意識不清導致嚴重車禍，其主要成分依托咪酯已被政府列為一級毒品，意味著吸食、持有、分裝和販賣都觸法！律師在本文中將用法院判決說明吸食喪屍菸彈的刑責及認定標準！
遺產繼承的順序是什麼？是否能自己辦理繼承程序？其他繼承人不配合怎麼辦？關於遺產繼承的種種疑問，包括財產繼承的範圍、有無遺囑的差別、繼承順位的順序、拋棄繼承和限定繼承等問題，本文中資深民事律師將進行詳細解答！
「嘟嘟嘟嘟…….」電話接通前，老林開啟手機錄音的app想說要把等等的錄下來，以免以後打官司的時候沒有證據可以用，老林的這個行為會犯罪嗎？不是沒有可能喔！
不能安全駕駛罪主要針對酒駕和毒駕行為，以保護所有用路人的安全。刑法185條之3修正新法已於2023年12月29日正式上路，最重要的是毒駕從具體危險犯改為抽象危險犯，只要檢測濃度達到標準就能成罪。本文將詳細說明新法的認定標準、刑責內容，以及車輛沒入等重要規定。
遺囑執行人的主要職務是依照被繼承人的意思來執行遺囑，根據遺囑內容進行遺產分配的相關事宜。本文中，資深民事律師將為您介紹相關法律規定，包括誰可以擔任、需要做哪些事情，以及實務上的重要注意事項，讓您完整了解什麼是遺囑執行人。
應繼分就是「應該繼承的遺產份額」，當過世的親人沒有留下遺囑時，應繼分就會發揮作用。如果繼承人之間無法達成共識，向法院聲請遺產分割時，也會按照這個標準來處理。本文中，律師將完整說明民法「應繼分」的相關規定。
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