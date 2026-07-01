喪屍煙彈算毒品嗎？律師：依托咪酯已是一級毒品，最重死刑

近來許多駕駛都因使用喪屍菸彈，意識不清導致嚴重車禍，其主要成分依托咪酯已被政府列為一級毒品，意味著吸食、持有、分裝和販賣都觸法！律師在本文中將用法院判決說明吸食喪屍菸彈的刑責及認定標準！

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