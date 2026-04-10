謀職假總共可以請幾天？要提出證明嗎？勞資律師重點提醒！

謀職假是勞基法第16條明文規定的法定權益。這是專門為非自願離職的勞工所設計的保障制度，讓您在預告期間內可以合法請假外出找工作。最重要的是，這項假別有三大特點：每週最多可請2天、屬於有薪假、而且完全不需要提供任何證明文件。雇主不能要求您出示面試通知或其他證明。本文將由勞資律師的專業角度，為您完整解析所有相關規定。

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