喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
言論自由 vs 保護尊嚴：探討公然侮辱罪的法律爭議.

言論自由 vs. 保護尊嚴：探討公然侮辱罪的法律爭議

律師談吉他雷皓明律師發佈 2023-03-21更新 2024-06-28
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

在某百貨廣場內，素來不睦的男子與女子起了口角，男子似乎脫口罵了女子「醜女」，事後男子依公然侮辱罪遭到起訴，案件進入法院後，男子抗辯當時只有說女子是「水面」，「醜女」是女子說「你罵我醜女」才順著她的話說的。

【罵「醜女」不構成公然侮辱！？新判決出爐】

在某百貨廣場內，素來不睦的男子與女子起了口角，男子似乎脫口罵了女子「醜女」，事後男子依公然侮辱罪遭到起訴，案件進入法院後，男子抗辯當時只有說女子是「水面」，「醜女」是女子說「你罵我醜女」才順著她的話說的。

一審法院認定男子構成公然侮辱罪，處男子4000元的罰金，男子不服上訴到二審法院，二審法院經過審理，最終判決男子無罪。 為什麼二審結果跟一審不同，究竟二審法院怎麼判的？讓我們娓娓道來。

【罵什麼會成立公然侮辱，怎麼判斷？】

在看判決怎麼說前，首先要認識這個案件中涉及的犯罪－「公然侮辱罪」。

公然侮辱罪的構成，是指在多數人或不特定多數人可以一起看到、聽到的公共場所中，故意用侮辱性的言論或是態度、舉動去罵、嘲笑或是污衊別人，讓別人在精神、心裡上有受到難堪或是不快，而這個行為可能還會讓別人的聲譽、人格和社會評價受到減損。

要成立這個罪的關鍵，在判斷行為人的行為有沒有「污辱性」，過往的法院認為，除了要注意行為人和被害人的性別、年齡、職業外，還要看兩個人之間的關係、是在什麼情況下做這個行為（語境）、做這個行為時候的方言或語言使用習慣，綜合這些因素再依照社會上一般人的語言認知來判斷。

這樣聽起來有點複雜，感覺很難判斷，那是因為公然侮辱罪某種程度上是在限制言論自由（想自由說任何話的權利），所以法院才不會有一個非常明確的標準，而需要綜合很多個案因素去判斷。不過如果是兩人在公共場合吵架，其中一人辱罵對方「醜女」或是飆一串的髒話，在過往都有成立公然侮辱的案例。（例如，臺灣桃園地方法院111年度易字第623號刑事判決）

【罵醜女案，判決怎麼說？】

回到這個案子的二審判決，法院會判男子無罪，有兩個關鍵點。

第一，是男子究竟有沒有故意罵女子「醜女」是有疑問的，法院認為依照證人的說詞，男子確實是有說出「醜女」這兩個字，但男子究竟是故意罵女子「醜女」還是只是順著女子的話說出「醜女」的沒有辦法判斷，因此男子主觀上有沒有故意要污辱女子是有疑義的。

第二，法院認為即便男子是故意要罵女子「醜女」，「醜女」這兩個字也不是侮辱性言論，判決認為「醜女」這兩個字只是在用來表達個人的審美意見，男子不是具有專業研究或社會權威地位的美學專家，因此他說出的「醜女」只是他主觀上的反應，沒有社會公信力，不會讓女子的聲譽、社會評價因為聽到這句話，就受到影響或減損。 最終法院基於上面兩個原因，撤銷一審判決，諭知男子無罪。 （臺灣高等法院111年度上易字第1113號刑事判決參照）

【判決這樣判好嗎？公然侮辱罪除罪未來可能除罪化？】

上面的判決結果，除了女子以外，社會大眾或許也會有很大的不認同，筆者也認為判決有過度扭曲解釋條文文字的傾象，確實公然侮辱罪的成立會限制一個人的言論自由所以應該用比較嚴格的標準來判斷，但當一個人被公然罵「醜女」，依照目前社會一般人對語言的認知，應該都會有受到侮辱、不快的感受，並且聲譽、社會的評價也有可能因為別人聽到而減損。

公然侮辱罪是否要繼續存在，已經有多年的討論了，也有除罪化的趨勢，認為需要除罪化的主張主要圍繞在言論自由的保護、司法資源的過度浪費；也有認為如果罵粗口就有罪，過度得擴張用這個罪處罰的界線，罵粗口應該是屬於個人的修養，要用教育來改善，不應該用到刑法和法院。但目前修法還沒通過，在刪除之前維持原先的判斷標準，不過度扭曲解釋條文的意義，導致判斷偏離社會對於污辱性言論的普遍認知，或許是比較好的做法。

新聞來源：https://reurl.cc/rL6kOO

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

律師談吉他2024-02-02

在虛擬遊戲中被侵犯，也構成性騷擾嗎？

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

律師談吉他2026-09-29

揭開車內隱私的迷霧：竊錄對話和影像的法律界限

最近一起藝人的出軌案件引發社會關注，爆發點是計程車的行車紀錄器。 車內難道沒有隱私嗎？司機擅自錄下車內影像沒有違法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

報案遭警方拒絕受理：探討法律上的合法性與警方責任

某人遺失筆電至警局報案，警察不願協助調閱客運監視器，也拒絕以侵占受理。警察是否可以不受理報案？不受理報案合法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

餐廳開業稅務指南：兩種稅負你該知道

自從上次在iCHEF 餐廳幫 與James直播後，有不少抱著餐廳夢的粉絲來問我開餐廳的法律問題。在賺錢之前，最多人問的是「餐廳賺到錢以後要怎麼繳稅？需要繳兩次稅嗎？」 藉這機會，也和各位粉絲簡單說明這個法律問題！

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

丁守中敗訴：選舉結果不公？探討台灣人的選舉權利

去年台北市長選舉，丁守中以3000票之差落敗。他認為「選舉中有10多萬人一邊看著手機看著開票結果、一邊在投票」造成選舉不公，因此在選舉結束後提起「選舉無效」訴訟，兩日前法院判決丁敗訴。 不少人揶揄丁輸不起還去提告、浪費司法資源，但你知道法院是怎麼判的嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

保險與離婚財產分配：你該知道的重要事項

最近事務所接了越來越多離婚案件，不知道該開心還是難過… 在離婚財產分配的案件中，我發現很多案件都牽扯到「保險」到底能不能拿來分。 有些保險會有高額的保單價值準備金，有些還比當事人銀行的存款還多，這種時候到底能不能分，就大大影響當事人的權利。

閱讀全文
律師談吉他2026-09-11

回歸平等：同性婚姻合法化與反對理由的探討

今天大法官釋字第748號施行法在立法院進行最終表決，在觀看表決直播的過程中，我看到幾種似是而非的反對理由。如果你們也曾用相同的理由反對，希望你們能夠看看，為什麼我覺得這樣不對。

閱讀全文
喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook