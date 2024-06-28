言論自由 vs. 保護尊嚴：探討公然侮辱罪的法律爭議

【罵什麼會成立公然侮辱，怎麼判斷？】

在看判決怎麼說前，首先要認識這個案件中涉及的犯罪－「公然侮辱罪」。

公然侮辱罪的構成，是指在多數人或不特定多數人可以一起看到、聽到的公共場所中，故意用侮辱性的言論或是態度、舉動去罵、嘲笑或是污衊別人，讓別人在精神、心裡上有受到難堪或是不快，而這個行為可能還會讓別人的聲譽、人格和社會評價受到減損。

要成立這個罪的關鍵，在判斷行為人的行為有沒有「污辱性」，過往的法院認為，除了要注意行為人和被害人的性別、年齡、職業外，還要看兩個人之間的關係、是在什麼情況下做這個行為（語境）、做這個行為時候的方言或語言使用習慣，綜合這些因素再依照社會上一般人的語言��認知來判斷。

這樣聽起來有點複雜，感覺很難判斷，那是因為公然侮辱罪某種程度上是在限制言論自由（想自由說任何話的權利），所以法院才不會有一個非常明確的標準，而需要綜合很多個案因素去判斷。不過如果是兩人在公共場合吵架，其中一人辱罵對方「醜女」或是飆一串的髒話，在過往都有成立公然侮辱的案例。（例如，臺灣桃園地方法院111年度易字第623號刑事判決）