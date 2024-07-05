部分工時員工的保險必知必懂！健康、就業、勞退全解析

【最常見到的勞健保】

勞工保險是讓員工在就職期間有生育、傷病、醫療、失能、死亡的情形時，能夠獲得理賠。依照《勞工保險條例》第6條第1項，只要是5人以上的公司，就必須為員工投保勞保（其他也需要保勞保的情況還有：參加職業訓練者、從事漁業生產等等）；未滿5人的情況則是員工可以自行決定是否參加勞工保險。投保金額的計算要參照勞動部勞工保險局的「勞工保險投保薪資分級表（https://www.bli.gov.tw/0005475.html）」，是有一定規定的喔！

而就健保部分，並不是在所有部分工時的情況下雇主都要幫員工保健保。依照《全民健康保險法施行細則》第20條以及前行政院衛生署84年7月4日衛署健保字第84031133號函，若打工並沒有超過三個月或者是一週工作時數未超過12小時且並沒有每個工作日都上班，則雇主可以不幫員工保健保。若在有保健保的情況下，也是跟勞保相同依照薪資來投保（可參考中央健康保險署的投保金額分級表（https://www.nhi.gov.tw/Content_List.aspx...... ）。