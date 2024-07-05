部分工時員工的保險必知必懂！健康、就業、勞退全解析

【部分工時怎麼保？】
相信大多數人應該都曾經上過部分工時的班，部分工時的意思就是，只要不是全職人員，皆是屬於部分工時的工作人員，所以一般的超商、加油站打工等等，都是部分工時。大家在開始部分工時的工作前，都知道自己的各種「保」要怎麼保了嗎？希望透過這篇文章的小介紹，對大家有所幫助！
【最常見到的勞健保】
勞工保險是讓員工在就職期間有生育、傷病、醫療、失能、死亡的情形時，能夠獲得理賠。依照《勞工保險條例》第6條第1項，只要是5人以上的公司，就必須為員工投保勞保（其他也需要保勞保的情況還有：參加職業訓練者、從事漁業生產等等）；未滿5人的情況則是員工可以自行決定是否參加勞工保險。投保金額的計算要參照勞動部勞工保險局的「勞工保險投保薪資分級表（https://www.bli.gov.tw/0005475.html）」，是有一定規定的喔！
而就健保部分，並不是在所有部分工時的情況下雇主都要幫員工保健保。依照《全民健康保險法施行細則》第20條以及前行政院衛生署84年7月4日衛署健保字第84031133號函，若打工並沒有超過三個月或者是一週工作時數未超過12小時且並沒有每個工作日都上班，則雇主可以不幫員工保健保。若在有保健保的情況下，也是跟勞保相同依照薪資來投保（可參考中央健康保險署的投保金額分級表（https://www.nhi.gov.tw/Content_List.aspx...... ）。
【就業保險、職業保險呢？】
依照就業保險法第5條，即使是部分工時，雇主也應該要為其投保就業保險。就業保險是讓員工在「沒有工作」的時候的保險，如：失業、職業訓練、留職停薪等情況（就業保險法第10條），讓員工可以在離開職場時還有一定的保障；另外根據111年5月施行的《勞工職業災害保險及保護法》，也強制雇主要幫勞工保職業災害保險。所以就職業保險和就業保險而言，無論如何，雇主是一定要幫員工保的！關於就業保險和職業保險的投保金額可以參考這邊：https://www.bli.gov.tw/0006443.html （就業保險）、
https://www.bli.gov.tw/0106148.html （職業保險）。
【退休金⋯⋯】
最後關於勞退的部分，依照《勞工退休條例》第14條，雇主應按月提繳不低於每月工資6%的退休金，就算是部分工時的員工也一樣喔！相關介紹可參考：https://www.mol.gov.tw/1607/1632/1633/54506/post
以上是關於勞保、健保、就業保險、職業保險以及勞退的介紹，想必你們看了一定眼花撩亂⋯⋯懶人包：在後三者的部分，是雇主的義務（一定得保、得提繳！），而勞健保則視有無符合上述情況而定，祝大家就業時都順利遇到守法的好老闆！